Hippische sector weer in beeld bij Europese landbouwstatistieken

De hippische sector komt weer in beeld bij Europese landbouwstatistieken. Na jaren van afwezigheid bevestigt Eurostat dat paardenhouderij vanaf 2030 opnieuw wordt meegenomen. Een belangrijke stap voor beter beleid, dierenwelzijn en erkenning van de economische en maatschappelijke waarde van de sector.

Tijdens het overleg heeft EHN opnieuw het belang benadrukt van het opnemen van paarden in de Europese landbouwstatistieken. Sinds 2018 ontbreken deze gegevens, na de invoering van Verordening (EU) 2018/1091, waarin paarden buiten de landbouwtelling zijn geplaatst. Volgens EHN staat dit haaks op het doel van de verordening: beleidsvorming ondersteunen met actuele en volledige data.

Herintroductie in 2030 bevestigd

Positief nieuws is dat DG Eurostat heeft bevestigd dat statistieken over paardenhouderij vanaf 2030 opnieuw worden opgenomen in de Europese dataverzameling, in nauwe samenwerking met EHN. Dit wordt gezien als een belangrijke stap voor een beter onderbouwd Europees landbouwbeleid.

Strategisch belang van de hippische sector

EHN benadrukt dat paarden onmiskenbaar onderdeel zijn van de landbouw. Ze worden gehouden op agrarische grond en dragen bij aan graslandbeheer, biodiversiteit, organische bemesting en de vitaliteit van plattelandsgebieden. Daarnaast spelen paarden een rol in de verduurzaming en weerbaarheid van landbouwsystemen.

De Europese hippische sector vertegenwoordigt bovendien een economische waarde van meer dan 100 miljard euro per jaar, biedt werk aan circa 400.000 voltijdsbanen en benut ruim 6 miljoen hectare grasland. Toch ontbreekt het momenteel aan volledige en vergelijkbare data op Europees niveau.

Betere data essentieel voor beleid en dierenwelzijn

Volgens EHN is het verzamelen van betrouwbare cijfers cruciaal voor het monitoren van Europees beleid, zoals het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), en voor het waarborgen van dierenwelzijn en diergezondheid. Ook draagt betere data bij aan veilig handelsverkeer van paarden binnen de EU en aan bredere doelen zoals het One Health-principe, waarbij de gezondheid van mens, dier en omgeving samenhangt.

Een belangrijke uitdaging blijft dat de huidige definitie van ‘landbouwbedrijf’ niet alle activiteiten binnen de hippische sector omvat, zoals sport, recreatie en fokkerij. EHN pleit daarom voor een bredere definitie die beter recht doet aan de diversiteit van de sector.

Eigen onderzoek gestart

Om voorbereid te zijn op toekomstig Europees beleid, is EHN in februari 2026 gestart met een eigen grootschalig onderzoek naar de hippische sector in Europa. Deze studie, die loopt tot juni 2026, brengt trends en kerncijfers per land in kaart en moet bijdragen aan een sterker onderbouwde positionering van de sector richting de toekomst.

Met de aangekondigde herintroductie van paarden in de Europese statistieken komt er zicht op een vollediger beeld van de sector, een ontwikkeling die ook voor FNRS-ondernemers van groot belang is.

Bron: FNRS