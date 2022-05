Lotte van der Kaaij wint KNHS-Hartog Trophy in Oudkarspel

Met 82,5 stijlpunten en een foutloze barrage won Lotte van der Kaaij met haar New Forest-pony Retteketet KS de selectiewedstrijd van de KNHS-Hartog Trophy in Oudkarspel. “Lotte reed twee sterke rondes, ze reed echt met een plan”, licht jurylid Marcel Beukers toe.

De combinaties werden in de wedstrijdpiste beoordeeld en van adviezen voorzien door springruiter en trainer Marcel Beukers. Op het voorterrein nam zijn collega-springruiter Marco Sas de begeleiding en beoordeling voor zijn rekening. Beukers had lovende woorden over de winnares die vanuit Friesland naar het Noord-Hollandse Oudkarspel was afgereisd. “Lotte wist wat ze wilde doen in de ring. Ze zat ook goed op haar pony en had een goede balans, daarom konden we haar ook hoge punten geven voor de manier van rijden.”

Goede opzet competitie

Beukers die zelf ook jonge ruiters begeleidt is enthousiast over de rijstijlcompetitie: “Met de huidige goede opzet van de KNHS-Hartog Trophy kunnen we kinderen bewuster maken van de manier waarop ze aan het rijden zijn, dat is heel belangrijk. Dat begint al op het voorterrein, waar Marco al wat tips kon geven en de wijze van losrijden beoordeelde. Op die manier kun je ze, waar nodig, leren dat ze ook bij het losrijden een plan moeten hebben”, meent Marcel Beukers.

“Ik raad de jeugdruiters echt aan om aan de KNHS-Hartog Trophy mee te doen, je kunt er zoveel van leren. Het lijkt misschien spannend om beoordeeld te worden, maar je krijgt vooral waardevolle tips mee en op die manier kun je er veel van leren. Het is ook belangrijk dat je leert om onder druk te presteren, want er staat toch iemand naar je te kijken. Deze competitie heeft alles in zich”, aldus Beukers.

Bron: KNHS