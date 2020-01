Marlies Reibestein stopt als KNHS-bestuurslid

“De KNHS is enorm trots op hetgeen Marlies heeft neergezet met het Young Leaders Program. Een maatschappelijk programma dat de belangrijke rol van de het paard in de maatschappij bevestigd, versterkt en uitdraagt.”

Vervolgens nam Marlies het woord en bedankte iedereen voor de fijne samenwerking. Ze riep alle aanwezigen op om ruimte te maken voor de stem van de jeugd en bij alle beslissingen die genomen worden nooit het welzijn van het paard te vergeten.

Met de stem van de jeugd is de KNHS bezig: naast het toevoegen van een jeugdlid aan de Ledenraad wordt er ook een jeugdlid toegevoegd aan het KNHS-bestuur. Op dit moment lopen de sollicitatiegesprekken.

Tijdens de genoemde Ledenraadsvergadering werden Arjen van der Meer en Annemieke van Dooren –Korenstra benoemd tot respectievelijk lid van het tuchtcollege en lid van de raad van appèl.

Bron: KNHS

