NOC*NSF roept op tot sluiting tot alle trainingsfaciliteiten

Maurits Hendriks, technisch directeur van sportkoepel NOC*NSF, roept sportclubs op om alle faciliteiten de komende twee weken te sluiten vanwege de uitbraak van het coronavirus. "Ik heb vanmorgen het besluit genomen dat we alle trainingsomgevingen in Nederland, waar alle topsporters trainen, gaan sluiten. Dat is heel rigoureus en heel pijnlijk", vertelt Hendriks bij Langs de Lijn op NPO Radio 1.