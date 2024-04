Deze week… Beide Wereldbekertitels naar Zweden

Een dressuuruitslag in de springring – de ranglijstaanvoerder Henrik von Eckermann op één – en een onverwachte winnaar in de dressuur: Patrik Kittel. Beide ‘indoor wereldkampioenschappen’ gingen afgelopen week in Saoedi-Arabië naar Zweden.

Zo vaak als het in de dressuur voorkomt dat de beste combinatie nu eenmaal wint, zo anders ligt dat toch vaak in de springsport. In een Grote Prijs kunnen altijd een stuk of twintig combinaties aanspraak maken op de overwinning. Maar de Wereldbekerfinale is geen Grote Prijs: het zijn als het ware drie Grote Prijzen op rij, met op de slotdag een zware test in twee omlopen.

King Edward maakte geen enkele fout gedurende de drie onderdelen van de Wereldbekerfinale en won overtuigend. “Ik ben zo vaak tweede geworden de laatste maanden (tweede in de Wereldbekerkwalificatie in Göteborg en Den Bosch, red.) dat ik werkelijk alles gaf in de laatste lijn. Ik heb altijd het gevoel dat ik op de laatste hindernis een beetje aan de veilige kant rijd en ik daardoor steeds tweede word. Ik wilde niet opnieuw tweede worden”, zei Von Eckermann op zaterdag na de huldiging.

Patrik Kittel

Een dag eerder was de Wereldbekerzege in de dressuur enigszins onverwacht naar Zweden gegaan. De grote favorieten voor de zege, Charlotte Fry en Everdale, werden nog voor de proef begon uitgesloten op grond van de bloedregel door juryvoorzitter Hans-Christian Matthiesen. En daarmee leek de baan vrij voor Isabell Werth, die erop gebrand was om een betere proef neer te zetten dan die van woensdag. Dat lukte maar matig, de hele proef had Werth haar handen vol aan DSP Quantaz (v. Quaterback). Uiteindelijk ging de zege naar laatste starter Patrik Kittel met Quantaz’ halfbroer Touchdown. Kittel won zijn eerste individuele titel, nadat hij in 2011 (met Scandic) individueel brons won op het EK in Rotterdam.

Patrik Kittel met Touchdown. Foto: © FEI/Martin Dokoupil

Overschaduwd

De Wereldbekerfinale 2024 werd overschaduwd door verschillende zaken. In de eerste plaats was er veel kritiek op de locatie van het indoor wereldkampioenschap. Dat ging niet zozeer over de sport, maar over ‘sportswashing’ en over mensenrechten. Ook was er het overlijden van de dertienjarige ruin Chromatic BF (Connor x Concept) van de Amerikaanse springamazone Jill Humphrey, kort nadat hij derde was geworden in de tweede ronde van de Wereldbekerfinale. Daarnaast waren er twee uitsluitingen in de dressuur: de enige Nederlandse deelnemer Hexagon’s Ich Weiss (v. Hexagon’s Rubiquil) onder Thamar Zweistra werd na de Grand Prix uitgesloten op grond van de bloedregel en Everdale (v. Lord Leatherdale) was dus hetzelfde lot beschoren in de Kür.

Observatie Strzegom verloopt goed voor Nederlandse eventingcombinaties

Over drie maanden bijten de eventingruiters het spits af op de Olympische Spelen in Parijs. In een nat, glad en winderig Strzegom vond afgelopen week de tweede observatiewedstrijd plaats; de eerste waarbij veel Nederlandse combinaties in actie kwamen. Dat verliep voor de meerderheid positief, met Janneke Boonzaaijer (zevende en elfde) als uitschieter.

Maar liefst negen combinaties van de longlist van zestien kwamen in de korte vierster in actie in Polen. Voor deze rubriek werd de cross verplaatst naar de zaterdagochtend, omdat die dag veel regen verwacht werd. “Dat was fijn, maar het was alsnog glad, zeker toen ik mijn tweede paard reed”, vertelt Janneke Boonzaaijer. “Maar dat is omgaan met de omstandigheden, dat hoort erbij. De opdracht die we meekregen was ‘competitief rijden’, dus dat heb ik gedaan. Wel met mijn hoofd erbij uiteraard.”

Lees meer over de observatiewedstrijd in Strzegom in de Paardenkrant van deze week, digitaal al beschikbaar voor 4,50 euro.

Van bijzondere vriendschap tot longlist voor Parijs

Een van de laatste toevoegingen aan de longlist springen voor Parijs is een veelbelovende: Kim Emmen met Imagine (v. Cassini Gold). De combinatie liet al mooie resultaten noteren in de korte tijd dat ze een team zijn en lijkt nog heel wat meer in haar mars te hebben. Fokker en mede-eigenaar Conny Viscaal volgt het avontuur van de schimmel op de voet.

De totstandkoming van Imagine is te danken aan een samenloop van omstandigheden. Conny en haar man René, die vorig jaar overleed op 62-jarige leeftijd, zochten in 2006 een paard voor dochter Joy, die van de pony’s afkwam. Eric Berkhof, al jaren een goede vriend van het stel, had de merrie Audi’s Nigel (v. Lord Z) op stal.

“Ik vond het gelijk een leuk paard”, herinnert Conny zich. “Ze had een groot wit hoofd en hoge witte benen. Ze was 1,76 m., dus het was een heel paard voor een veertienjarige, maar het ging goed. Joy heeft Z met haar gesprongen, maar na drie jaar kreeg ze een peesblessure.”

Zo werd Nigel fokmerrie en uiteindelijk ook moeder van Imagine.

Lees het levensverhaal van Imagine in de Paardenkrant van deze week.

Amanda Slagter: ‘Het is abnormaal hoe Cornet Blue presteert’

In de ene na de andere top vijf-klassering is Amanda Slagter terug te vinden. Dat was vorig jaar al zo gedurende het buitenseizoen en dit jaar zet de amazone uit Slochteren deze lijn voort. Van de dertien starts in 2024 stond ze maar liefst acht keer in de top vijf en vielen er in totaal maar vier balken naar beneden. Deze resultaten reed ze bijeen met de elfjarige Cornet Blue PS (v. Chacco-Blue), waarmee ze nu ruim een jaar een combinatie vormt. Inmiddels heeft ze zich naar een teamplek voor de landenwedstrijd van Denemarken weten te rijden, dat in het pinksterweekend verreden wordt. “Toevallig heb ik dat net met Vincent Voorn besproken, echt super gaaf. Dat was één van mijn doelen voor dit jaar met Cornet”, vertelt de 28-jarige amazone vol trots.

Lees deze week in de Paardenkrant een interview met Amanda Slagter.

Voormalig NMK-kampioene Ostara ST-J maakt verwachtingen waar

NMK Kampioene 2022 Ostara ST-J (v. Dream Boy) met familie Jansen Foto: Melanie Brevink-Van Dijk

Op de IBOP in Velddriel kon de jury afgelopen vrijdag de meeste punten (86) kwijt aan de vijfjarige Ostara ST-J, de merrie die in 2022 het kampioenslint pakte op zowel de Centrale Keuring van Noord-Brabant als op de KWPN Kampioenschappen. Toch ging het hoogste cijfer van de dag niet naar deze fraaie Dream Boy-dochter. Het was de galop van de vierjarige Phoebe Time San (Kjento x Chinook) die een waardering van 9,5 kreeg. “Paarden voor de toekomst”, aldus Wim Versteeg, die de paarden beoordeelde met collega Luuk Smetsers.

Lees meer over de IBOP in Velddriel in de Paardenkrant van deze week.

Twee Gelderse sportmerries geven kleur aan IBOP Gelders Paard

Van de zes paarden die vorige week woensdag met het oog op de IBOP Gelders Paard in de ring verschenen, slaagden er op het KWPN Centrum in Ermelo slechts twee. Dit magere resultaat werd snel vergeten door de kwaliteit van de twee merries die de test wel haalden. De vierjarige Kardieno-dochter Pleasure liep in de aangespannen proef naar 78 punten, de één jaar oudere Olivia S (v. Henkie) behaalde in de rijtest 82 punten.

Lees verder in de Paardenkrant van deze week

In dit nummer:

WB-finale springen: De koning zit opnieuw op zijn troon

WB-finale dressuur: Voor de sport geen Wereldbekerfinale om te onthouden

Janneke Boonzaaijer: ‘Vooral héél blij met I’m Special’

Diverse routes leiden naar WB-punten voor Nederlandse menners

Show, strijd en spektakel op Noordelijke Tuigpaardendag

Gevolgen van btw-verhogingen per 2025

Cor Loeffen: ‘Opleiden is een vak, eigenlijk een roeping’

