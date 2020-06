Deze week… KNHS: ‘Drie maanden geldigheid startpassen verlengen kost 1,5 miljoen euro’

De KNHS krijgt er (vooral op social media) flink van langs in deze coronacrisis. De meest voorkomende kritiek op de KNHS is terug te voeren op één feit: leden konden langere tijd niets met de dienst waarvoor ze betalen. Ze konden niet starten met een startpas. De KNHS communiceerde al vroeg dat opschorten van de geldigheid er niet in zat, maar waarom eigenlijk? “Het opschorten van de geldigheid van de startpassen met drie maanden, kost de KNHS bijvoorbeeld een kleine 1,5 miljoen euro. Dat kan de KNHS, bij de al weggevallen inkomsten, simpelweg niet dragen”, aldus Esther Hendriksen, hoofd communicatie, marketing, sponsoring & evenementen.

De KNHS rekent dit jaar op een verlies van 1 miljoen euro, nog eens 1,5 miljoen euro daarbij kan niet gedragen worden. “Wij verwachten dit jaar een verlies van 1 miljoen euro. Dat komt met name doordat er minder lidmaatschappen en startpassen worden aangevraagd. De wedstrijdsport vormt een belangrijk deel van onze inkomsten”, legt Hendriksen uit.

Voorzichtige opstart activiteiten KWPN met IBOP

Heel voorzichtig werd er afgelopen woensdag op het KWPN Centrum een rustige start gemaakt met een beoordeling van een klein aantal dressuurmerries in de IBOP. Door het coronavirus lag alles de afgelopen maanden plat en iedereen, inzenders, ruiters en juryleden, was blij met het kleine beetje leven in de brouwerij. Alles volgens een strikt protocol, dat goed werd nageleefd. Vijf merries, verdeeld over drie groepen, verschenen voor juryleden Floor Dröge en Henk Dirksen, die op afstand overleg voerden. “We hebben hier veel ruimte, de planning is veel royaler dan normaal en de stamboekopname is – zo nodig – direct na elke groep. Dat zorgt ervoor dat iedereen maar kort op het terrein is en er geen drukte ontstaat”, aldus coördinator Karin Karlas.

Ilonka Kluytmans: ‘Iedereen is blij dat we weer wat mogen’

Eventingamazone Ilonka Kluytmans heeft met haar EK-deelname vorig jaar met het Nederlandse team haar motivatie en ambitie een extra boost gegeven, ondanks dat ze de cross door een val niet kon uitrijden. “Tot de achtste minuut was het zo’n waanzinnige rit. Het is zo fantastisch om dat allemaal met een team mee te mogen maken.” Alles stond dan ook in het teken er een mooi seizoen van te maken dit jaar, maar de coronacrisis gooide roet in het eten. Sinds kort is ze de crosstrainingen weer aan het oppakken, zowel voor haarzelf als voor leerlingen die ze begeleidt. “Iedereen is blij dat we weer wat mogen.”

Matty Marissink: ‘Er is weer wat vraag naar paarden’

“We zijn druk aan het trainen en de paarden maken veel progressie”, vertelt Matty Marissink, die in De Wijk haar exclusieve trainings- en handelsstal runt. “Helaas kunnen we nu geen wedstrijden rijden, maar de trainingen gaan wel heel goed. Ik heb het idee dat het wel weer voorzichtig begint te kriebelen en de vraag naar paarden weer wat op gang komt. Het was natuurlijk een tijdje erg rustig, maar ik merk wel dat klanten nog steeds paarden willen hebben.” Volgens Marissink komt die vraag nu vooral uit Duitsland en ook wel uit Nederland. “Volgende week komen Duitsers langs om te kijken en ik heb nu net weer een paard naar Duitsland bemiddeld.”

De ‘echte’ wedstrijdsport in Duitsland komt weer op gang

De politieke koers wat betreft de coronamaatregelen van Nederland en Duitsland kwam de afgelopen maanden op veel punten overeen. Toegespitst op de paardensport zijn er verschillen. Eind april werd in Duitsland een eerste ‘coronaproof’ concours voor profruiters getest en afgelopen weekend werden in een aantal deelstaten ook al weer concoursen voor amateurs georganiseerd. De Paardenkrant zocht uit hoe dat bij onze oosterburen gaat.

Locatiekeuringen KFPS worden verder voortgezet

De eerste serie locatiekeuringen bij trainingsstallen is dusdanig goed bevallen en verlopen dat het voor het KFPS mogelijk is dit concept te continueren. Een nieuwe serie locatiekeuringen is gepland. Tevens zijn er mogelijkheden bijgekomen voor het keuren en chippen van veulens.

