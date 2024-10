Hoe moet het verder met de röntgenologische keuring?

Zet tien paardendierenartsen bij elkaar en vraag ze om dezelfde röntgenfoto’s van een paard te beoordelen. Waarschijnlijk zal er een levendige discussie ontstaan – niet over wat er te zien is op de foto, maar wel over de interpretatie ervan; de consequenties die het heeft voor het doel waarmee het paard wordt aangekocht. Toch vraagt de markt om steeds meer röntgenfoto’s; niet alleen de twintig van de benen die in Nederland standaard deel uitmaken van het keuringspakket, maar ook van de bovenlijn (hals en rug). Hoe moet dit verder? We vroegen het vier ervaren (en erkende) keuringsdierenartsen.

De aankoopkeuring is regelmatig onderwerp van gesprek. Bovendien zijn veterinaire inzichten in de afgelopen jaren veranderd, en de technische mogelijkheden toegenomen. Toch dateert het keuringsboek en -formulier waarmee in Nederland gewerkt wordt van 2007. Daar komt volgend jaar verandering in, weet Thibault Frippiat, voorzitter Cluster Paard bij de KNMvD, de beroepsvereniging voor paardendierenartsen. “We zitten nu midden in de herzieningsfase, ik verwacht de uitkomst daarvan in de loop van volgend jaar.”

Lees er alles over in ons speciale dossier over de aankoopkeuring, bijgevoegd bij De Paardenkrant nr. 44. Aan het woord komen Thibault Frippiat, Brenda Hoogelander, Wouter Leenders en Arie Hoogendoorn

