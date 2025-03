Minder verzuim door gezond werken

In de hippische sector, waar fysiek zwaar werk zoals mesten en strooien dagelijkse taken zijn, is het belangrijk om ziekteverzuim te voorkomen. Gezonde medewerkers zijn productiever, leveren kwalitatief beter werk en verlagen de werkdruk voor hun collega’s. Dit draagt niet alleen bij aan klanttevredenheid, maar voorkomt ook hoge kosten voor vervanging en bevordert de stabiliteit en winstgevendheid van het bedrijf. Welke maatregelen kunnen ondernemers treffen om een gezondere en efficiëntere werkplek te creëren?

Door Chimène Pattimukaij, FNRS

Hoger risico op overbelasting

Door de fysieke zwaarte van het werk en de lange dagen in de hippische sector lopen medewerkers een verhoogd risico op werkgerelateerde klachten, zoals rug- en luchtwegproblemen. Verzuim heeft directe gevolgen voor het team en de bedrijfsvoering, vooral omdat het vaak lastig is om tijdelijke krachten in onze sector aan te trekken. Met preventieve maatregelen kunnen ondernemers niet alleen de gezondheid van hun medewerkers waarborgen, maar ook de duurzaamheid van hun bedrijf versterken.

Maak gebruik van machines

Mechanisatie is een van de meest effectieve maatregelen om fysieke belasting te beperken. Machines zoals minishovels en instrooimachines maken het mogelijk om zwaar werk, zoals het uitmesten van stallen en instrooien, snel en effectief uit te voeren. Deze machines zijn relatief eenvoudig te bedienen, mits medewerkers goed getraind zijn.

Niet alles kan worden gemechaniseerd

Er blijven altijd handmatige taken over. Hier is ergonomie van belang. Denk bijvoorbeeld aan rieken met verschillende lengtes, waarmee medewerkers een lengte kunnen kiezen die bij hun postuur past. Ook kruiwagens met dubbele neuswielen bieden meer stabiliteit en vereisen minder kracht om te hanteren. Ergonomische hulpmiddelen verlichten de fysieke belasting en kunnen blessures voorkomen.

Efficiëntie door slimme indeling

Houd afstanden kort en paden vrij: de indeling van de stallen en het erf kunnen het verschil maken. Beperk de afstand tussen stallen en mestopslag om onnodig sjouwen met kruiwagens te voorkomen. Zorg dat het pad naar de mestopslag vlak en vrij van obstakels is en dat het terrein goed verhard is. Dit voorkomt uitglijden en struikelpartijen, vooral in natte en gladde omstandigheden. Gebruik uitschuifbare tussenwanden: tussenwanden die eenvoudig verwijderd of ingeklapt kunnen worden, vergemakkelijken het uitmesten en maken het werk minder fysiek belastend. Dit betekent minder zware bewegingen en minder tijd nodig om dezelfde hoeveelheid werk te verzetten.

Veilige opslag van materialen: stro, houtkrullen en vlas worden vaak in grote hoeveelheden opgeslagen, wat risico’s met zich meebrengt. Plaats balen op een veilige, stabiele manier en zorg ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze ruimtes om ongelukken te voorkomen. Duidelijke signalering, zoals ‘verboden voor onbevoegden’-bordjes, hekjes en rood-witte kettingen, kunnen hierbij helpen.

Zorg voor gezonde werkomstandigheden

Ventilatie in de stallen: ammoniakdampen en stof zijn veelvoorkomende problemen in de paardenhouderij en kunnen leiden tot ademhalingsproblemen. Zorg voor voldoende ventilatie in de stallen, vooral bij werkzaamheden waarbij veel stof vrijkomt, zoals bij het opstrooien of uitmesten. Dit bevordert niet alleen de gezondheid van de medewerkers, maar ook die van de paarden.

Beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen: investeer in goede beschermingsmiddelen, zoals stofmaskers, handschoenen en veiligheidsschoenen en geef medewerkers de mogelijkheid om ze te gebruiken. Dit lijkt misschien een kleine investering, maar kan veel bijdragen aan een gezond en veilig werkklimaat en het risico op blessures en gezondheidsproblemen aanzienlijk verminderen.

Creëer een gezonde werkcultuur

Training en bewustwording: medewerkers met een goede werkhouding die getraind zijn in het gebruik van machines en gereedschappen, kunnen hun werk efficiënter en met minder risico uitvoeren. Organiseer daarom regelmatig trainingen waarin medewerkers leren over ergonomische werktechnieken, juiste werkhouding en hoe ze machines veilig kunnen bedienen.

Voldoende rustpauzes en regelmatige evaluaties: het regelmatig nemen van rust voorkomt overbelasting en blessures. Daarnaast kunnen regelmatige evaluaties helpen om mogelijke knelpunten in het werk op tijd op te sporen, zodat maatregelen kunnen worden genomen voordat klachten ontstaan.

Positieve teamcultuur: een goede sfeer is de basis voor het werkplezier. Medewerkers die zich gewaardeerd voelen, zijn gemotiveerder en melden zich minder snel ziek. Zorg voor open communicatie en betrokkenheid, bijvoorbeeld door teamoverleggen waarin medewerkers hun ervaringen en ideeën kunnen delen.

Het voorkomen van verzuim in de paardenhouderij vraagt om slimme aanpassingen, aandacht voor de gezondheid van medewerkers en het creëren van een veilige en ondersteunende werkomgeving. Door te investeren in mechanisatie, ergonomische hulpmiddelen, een doordachte stalindeling en persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen hippische ondernemers het ziekteverzuim van medewerkers effectief terugdringen. Dit zorgt niet alleen voor tevreden en gezonde medewerkers, maar ook voor een efficiënte bedrijfsvoering.