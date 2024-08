Chipmunk FRH van Bundeschampion naar Olympisch kampioen

Volgende week beginnen in Warendorf weer de Bundeschampionate. De kampioenschappen waren voor veel paarden het begin van een succesvolle internationale carrière. Op de Spelen in Parijs liepen voormalige Bundeskampioenen Zineday, United Touch S en Bluetooth OLD. Maar ook Olympisch kampioen fischerChipmunk FRH (Contendro I x Heraldik xx) won ooit als vijfjarige de titel bij de eventers in Warendorf.

De Hannoveraan Chipmunk FRH stond helemaal bovenaan tijdens het Bundeschampionat 2013 voor vijfjarige eventers. De Contendro I-zoon imponeerde toen al met een uitstekende galop, veel vermogen, goede springmanieren en een uitzonderlijke rijdbaarheid. Julia Krajewski zat toen in het zadel, die Chipmunk bleef trainen en met hem deelnam aan de wereldkampioenschappen van 2018 in Tryon.

Michael Jung

In 2019 verhuisde Chipmunk naar de stallen van Michael Jung en zette de succesvolle carrière van ruin zich voort. Jung en Chipmunk wonnen goud met het Duitse team en zilver in het individuele klassement op de Europese Kampioenschappen van 2019 in Luhmühlen. In 2021 reisde het paar naar de Olympische Spelen in Tokio. Daar gingen ze aan de leiding na de dressuur, maar door 11 strafpunten van een geactiveerde MIM klip werd het paar achtste.

Daarna volgden een vijfde plaats op het WK in Pratoni (2022) en een gouden medaille met het team. Het jaar erop won won Jung met Chipmunk teamzilver op het EK in Le Pin au Haras. Alleen individueel viel een topklassering letterlijk en figuurlijk in het water.

Olympisch kampioen

Dit jaar bracht Chipmunk Michael Jung zijn vierde Duitse nationale titel eventing. Het bleek een goede voorbode voor de Olympische Spelen in Parijs. Hier vierde het paar hun grootste succes tot nu toe: Olympisch goud. Jung en Chipmunk FRH domineerden het veld van 64 combinaties uit 27 landen bijna vanaf het begin. Alleen in de dressuur moest hij Laura Collett met de Holsteiner London voor laten gaan. Door een foutloze cross binnen de tijd nam Jung de leiding over en stond die niet meer af.

Hier zie je Julia Krajewski’s rit met Chipmunk op het Bundeschampionat 2013 (bron: Clipmyhorse.tv):

