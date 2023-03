Super Saturday 2023 staat op naam van Adrie de Vries met zijn overwinning van een Group I en een Listed ren

Super Saturday, de tweede grootste renmeeting van het seizoen van de UAE werd in 2003 geïntroduceerd en de zeven hoofdrennen zijn de spiegelbeelden van de met $ 30,5 miljoen gedoteerde rennen die tijdens de Dubai World Cup op 25 maart a.s. worden gehouden. De Super Saturday rennen gelden als een generale repetitie en waren net als vorig jaar en in 2021 uiterst succesvol voor De Vries. Voor de deelnemers kon er ruim $ 2,34 miljoen verdeeld over 9 rennen worden verdiend.

In 2022 won Adrie de Vries deze Listed ren voor driejarigen over 1900 meter op zand al voor trainer Fawzi Nass en eigenaar Victorious uit Bahrein op de driejarige Withering en dit jaar herhaalden eigenaar, trainer en jockey dit met de driejarige Go Soldier Go (Tapiture x Better Again). Met twaalf paarden die aan deze met $ 170.000 gedoteerde ren aan de start vertrokken zat De Vries aanvankelijk in het midden van het veld om terug te vallen naar de voorlaatste plaats.

Met nog 1000 meter te gaan trok De Vries zijn paard naar buiten en begon aan zijn opmars en verslond tegenstander voor tegenstander maar lag nog steeds zo’n tien lengten achter de koplopers op een zesde plek. In de laatste 300 meter gingen alle remmen los en het leek of Go Soldier Go begreep wat hem te doen stond. Het paard vloog onder de kundige handen van De Vries en in een spetterende finish maakte De Vries weer iedereen duidelijk wat voor een topjockey hij is door het beste uit zijn paard te halen zonder het paard te overvragen. De combinatie won met een hoofdlengte voor Mr. Raj met drie (!) lengten daarachter Ami Please. Het ziet er naar uit dat Go Soldier Go in de UAE Derby op 25 maart a.s. van start zal gaan.

Tweede overwinning

Een dik half uur later deed De Vries weer van zich spreken in een van de toprennen van Super Saturday: de met $ 450.000 gedoteerde Group I Al Maktoum Challenge R3. Deze ren over 2000 meter op zand geldt als dé voorbereidingskoers van de Dubai World Cup en werd in 2021 al gemakkelijk door De Vries op Salute the Soldier gewonnen. Vorig jaar finishte Salute the Soldier als vijfde en dit jaar zadelde de Bahrainse trainer Fawzi Nass weer Salute The Soldier met De Vries aan boord.

Klinkende namen

Er vertrokken 14 paarden met klinkende namen van start echter de buitenlandse paarden uit de USA, Frankrijk, Japan en Engeland ontbraken nog omdat zij vorig weekend tijdens de Saudi Cup rennen hebben gekoerst en pas in Dubai zijn ingevlogen. Maar toch, petje af voor de achtjarige ruin die de rest met twee lengten verschil de hielen liet zien. Na de start lag het tempo gelijk hoog en zat de combinatie op een vijfde plek en was de aanvankelijk wat uitgerekte kopgroep weer wat compacter geworden. Na het uitkomen van de laatste bocht met nog vierhonderd meter te gaan spoorde De Vries Salute The Soldier aan en lag derde en net als een half uur eerder met Go Soldier Go vloog Salute The Soldier in een precies uitgekiende finish over de streep en won met twee lengten voor Bendoog onder James Doyle en First Constitution onder Mickael Barzalona.

In vorm

Voorafgaand aan de ren zei De Vries dat Salute The Soldier het hele seizoen al in goede vorm is maar tijdens zijn laatste rennen niet veel geluk had gehad. Startbox nr. 10 was ook niet ideaal maar hij hoopte om vroeg in de koers op een goede plek in een goede positie zou koersen. Dat gebeurde en de combintie won overtuigend. Trainer, eigenaar en jockey hopen dat zij een uitnodiging krijgen voor de met $ 12 miljoen gedoteerde Dubai World Cup. In totaal won De Vries vandaag $ 384.500,– voor zijn trainers eigenaren.

Jebel Hatta

Naast de Group I Al Maktoum Challenge R3 was het andere hoogtepunt van de rennen op gras de Group 1 Jebel Hatta over 1800m die net als vorig jaar werd gewonnen door Alfareeq (Dark Angel x Urjuwaan) die te Meydan door Musabbeh Al Mheiri voor eigenaar Shadwell wordt getraind. De zesjarige zal hoogstwaarschijnlijk van start gaan in de Dubai Turf op 25 maart a.s. Godolphin, Appleby en Buick scoren ook dubbel met hun winst van de Group II Dubai City Of Gold en de Ras Al Khor.

