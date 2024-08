Nederlandse deelnemers WK Endurance bekend

De Nederlandse deelnemers aan het wereldkampioenschap Endurance zijn bekend. De Nederlandse afvaardiging bestaat uit: Esther Kalfsbeek met Liby, Jarmila Lakeman met Zain du Florival, Carmen Römer-Theunissen met Indira d’Havenne, Shanti Roos met Fripon Au Xois en Marijke Visser met Chaitana de Chaises of Colorado la Majorie. Vijf combinaties is het maximaal aantal inschrijvingen per land. Het WK Endurance zal op 7 september in het Franse Monpazier worden verreden.

Marijke Visser, Carmen Römer-Theunissen en Jarmila Lakeman zijn ervaren amazones. Zij reden respectievelijk al 15, 11 en 7 Europese- en/of Wereldkampioenschappen. Shanti Roos is de nieuwe aanwinst van het Nederlandse team. Haar paard Fripon Au Xois heeft veel ervaring met technische parcoursen in Frankrijk, wat goed van pas kan komen in het heuvelachtige terrein met vele wendingen in Monpazier. Esther Kalfsbeek en haar paard Liby maakten vorig jaar, tijdens het EK in Ermelo ook deel uit van het Nederlandse team. Daarvoor deed Liby met Esthers dochter Nanke Kramer al goede zaken voor het Nederlandse jeugdteam endurance, waaronder zijn stabiele rit op het WK jeugd in Pisa (2019), waarmee de ruin bijdroeg aan de zesde plaats voor Nederland.

Bondscoach Lakeman opgesteld als deelneemster

Bijzonder aan deze selectie is dat bondscoach Jarmila Lakeman is opgesteld als deelneemster. Omdat al vroeg duidelijk was dat de bondscoach een belangrijke kandidaat was om uitgezonden te worden, is de Topsportcommissie gevraagd om als adviescommissie te fungeren bij het samenstellen van de afvaardiging.

Mechteld Jonker chef d’equipe

Iris Boelhouwer, technisch directeur van de KNHS: ”Met deze selectie hebben we meerdere combinaties met internationale ervaring op het type parcours dat we in Frankrijk kunnen verwachten. Het selecteren van de bondscoach was geen doel op zich, maar haar resultaten waren significant beter dan die van de andere mogelijk kandidaten en daarom hebben we gekozen voor het prestatie potentieel. Uiteraard is Jarmila tijdens het WK geen bondscoach. Tijdens het WK zal Mechteld Jonker de taak van chef d’equipe op zich nemen.” Mechteld Jonker is zeer bekend in de endurancewereld. Jonker was van 2006 tot en met 2010 bondscoach Endurance van de senioren en jeugd en was voor die tijd de fysiotherapeut van de selectie.

Opzet WK

Tijdens het WK gaan vijf combinaties van start en tellen de beste drie resultaten voor het team. De combinaties strijden allen ook in het individuele klassement. Op 7 september zullen de paarden en ruiters om 5.30 uur ‘s morgens van start gaan vanuit het hippisch stadion van Monpazier voor de 160 kilometer lange rit. De afstand is verdeeld over zes rondes, met ieder een eigen route door de natuur. Naast chef d’equipe Mechteld Jonker worden de combinaties bijgestaan door hun team van grooms en teamveterinair Waling Haytema.

Bron: KNHS