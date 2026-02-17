Michael Jungs legendarische Sam (26) overleden

Rick Helmink
Michael Jung met Sam Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Het beste eventingpaard allertijden is overleden: Michael Jungs Sam (v. Stan The Man xx) overleed op 17 februari op 26-jarige leeftijd. De bruine ging onder Michael Jung, die hem vanaf het allereerste begin opleidde, op elk kampioenschap met de titel naar huis: de Wereldkampioenschappen in Kentucky (2010), het Europees Kampioenschap in Luhmühlen (2011), de Olympische Spelen in Londen (2012) en de Olympische Spelen in Rio de Janeiro (2016). Verder won hij in 2015 Burghley en in 2015 Badminton.


