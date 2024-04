Voormalig Bundeskampioene Lillet wint haar eerste vierster

Andreas Dibowski heeft de voormalig Bundeskampioene Lillet (v. Livello) afgelopen weekend in haar eerste vierster gereden. De Holsteiner-merrie liep in het Zweedse Kristianstad naar 39,8 strafpunten in de korte vierster. Daarmee won ze haar debuut op dit niveau.

Lillet won op vijfjarige leeftijd goud op de Bundeschampionate, een jaar later liep ze met Dibowski naar het zilver. Op zes- en zevenjarige leeftijd nam ze deel aan het WK Jonge Eventingpaarden, maar wist daar geen topklassering te behalen. Daarnaast reed Dibowski nog een drietal korte driesterren met de merrie. Zo werd ze afgelopen september nog derde in Strzegom.

Top drie

In Kristianstad scoorden Dibowski en Lillet 30,2 strafpunten in de dressuurproef. Ze bleven foutloos in het springparcours en de cross, maar kregen in de cross wel 9,6 strafpunten wegens tijdsoverschrijding. Peter Flarup mocht zowel de tweede als de derde prijs in ontvangst komen nemen. Met Fascination (v. Favorit Ask) scoorde hij 41,2 strafpunten, met de KWPN’er Impressed (v. Zambesi TN) kwam hij uit op 45,3 strafpunten.

Uitslag.

Bron: Horses.nl/St. Georg