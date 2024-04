Geen CAI(O) Beekbergen in 2024, focus ligt op WK Tweespannen in 2025

De organisatie van het Paardenspektakel in Beekbergen, hét grootste mensportevenement van Nederland, heeft deze week de beslissing genomen om het evenement in 2024 niet door te laten gaan. De reden? Ze willen de terreinen die flink geleden hebben door de natte editie van 2023 in optimale staat hebben voor het WK Tweespannen, dat in 2025 op de planning staat. Daarnaast spelen financiële redenen een rol.

Motor achter het topevenement en organisatrice van CAI(O) Beekbergen, Mieke van Tergouw heeft deze beslissing samen met het bestuur genomen. Op de website van het evenement schrijft ze het volgende: “Wij realiseren ons dat onze beslissing met name de paardensporters hard raakt, maar we willen het beste men­sportevenement in Nederland blijven en daarom hebben we deze beslissing genomen. Ons vizier staat volledig op het WK tweespannen in 2025 en de jaren erna.”

All weather bodem in 2025

Het Paardenspektakel Beekbergen gaat dit jaar niet door om een tweetal redenen. “Als eerste en belangrijkste reden willen we de terreinen optimaal voor het WK 2025. Je ziet dat de terreinen nog steeds herstellende zijn van de natte editie in 2023 en we willen volgend jaar met het WK in het vooruitzicht niet weer in deze positie zitten. “Ons vizier staat volledig op het WK tweespannen in 2025 en de jaren erna. Zo zijn wij bezig om dit jaar een all weather bodem te plaatsen voor het WK om net als andere evenementenlocaties minder afhankelijk te zijn van het weer”, aldus Tergouw.

“Ten tweede is het dit jaar financieel niet haalbaar. Met de datum midden in de vakantieperiode zien we dat veel sponsoren op vakantie zijn en derhalve aangeven het evenement niet te kunnen of willen ondersteunen omdat ook hun gasten op vakantie zijn en het business-to-business aspect onvoldoende benut kan worden. Met annulering van 2024 hebben we sterkere propositie voor 2025 zowel met oog op het terrein als op financieel vlak.’

