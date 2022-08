WK Voltige: Sam dos Santos individueel vijfde

Op het Wereldkampioenschap voltige in het Deense Herning is Sam dos Santos individueel vijfde geworden. De verwachtingen waren hooggespannen aangezien Dos Santos als jongste deelnemer van het veld na de plicht en de technische test de derde plaats innam. In de kür lukte het Dos Santos alleen net niet om deze positie te behouden. Alsnog was er een fantastische vijfde plaats, waarmee deze pas 16-jarige junior liet zien dat hij zich kan meten met de wereldtop bij de senioren.

Het zat Dos Santos niet mee bij de start. Toen hij klaar stond voor zijn kür, startte de muziek niet direct en het duurde even voordat het technische probleem verholpen was. Na afloop kwam zijn score ook niet direct in beeld, maar om de jongste deelnemer van het veld een hart onder de riem te steken, bleef het publiek de gehele tijd voor hem klappen.

‘Lastig om de goede flow vast te houden’

“Het is jammer dat er vandaag wat problemen waren met de muziek. Dat haalt je even uit je focus, maar ik kijk toch heel tevreden terug op mijn kür. Zeker op zo’n plek en in zo’n arena. Het ging niet helemaal zoals het normaal in de trainingen gaat, maar dat is ook niet zo gek. In mijn kür zitten verschillende moeilijke oefeningen en mijn paard maakte een aantal kleine bewegingen. Dat maakte het voor mij lastig om een goede flow vast te houden. Dus dat kon nog iets beter. Maar ik ben blij dat ik me daarna goed heb kunnen herpakken en ik ben tevreden met mijn eindscore”, aldus Dos Santos.

Bij de dames zette Annebeth Kubbe het beste Nederlandse resultaat neer. Zij eindigde op de zestiende plaats.

Bron: KNHS / Facebook