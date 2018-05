Drie Lewitz-paarden in top 10 GP München

Een paar weken geleden was dat al het geval in de 5* Grote Prijs van Coapexpan, dit weekend werd het succes iets dichter bij huis gevierd. In de Grote Prijs van Beieren op Pferd International München (CSI3*) werd Macao (Baloubet du Rouet x Caridor) met Torben Köhlbrandt 3e, Chacco Boy (Chacco-Blue x Pit I) met Mariann Hugyecz 4e en Sören Pedersen stuurde Tailormade Chaloubet (Chacco-Blue x Baloubet du Rouet) naar de 7e plaats.

Pénélope Leprevost wint

De winst in de Grote Prijs ging naar Pénélope Leprevost met Vancouver de Lanlore (Toulon x Le Tot de Semilly). De hengst die eerder 1,60m sprong onder Romain Duguet is sinds dit voorjaar onder het zadel bij Leprevost, na haar breuk met Geneviève en Dominique Mégret van Haras de Clarbec. Al een paar keer zaten Leprevost en Vancouver er vooraan bij, maar dit is de eerste grote winst. Met de zege streek de Franse 12.500 euro op. Tweede werd de Duitser Patrick Afflerbach met Ciara (v. Clearway)

Uitslag

Bron: Paardenkrant-Horses.nl