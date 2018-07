Wereldkampioene Auffarth trekt gouden Opgun Louvo terug uit Aken

De deelname aan de Nations Cup op het CHIO in Aken moest voor ‘Wolle’ en Sandra Auffarth het hoogtepunt van dit seizoen worden. Maar in de nacht van maandag op dinsdag haaft de zestienjarige zoon van Shogoun zich geblesseerd in een box op het concoursterrein.

‘Pijn uit de hoef’

Op Facebook schreef de regerend wereldkampioene: “Jammer genoeg geen goed nieuws uit Aken. Nadat we gisteren goed zijn aangekomen, was het vandaag echt schrikken. Wolle moet zich verstapt hebben of vannacht zich hebben geblesseerd in zijn box. De pijn komt in ieder geval uit zijn hoef. Helaas moeten we Wolle weer naar huis brengen.”

Olympische medailles

Auffarth werd met Opgun Louvo wereldkampioene in Caen. Het paar liep twee Olympische Spelen, in Londen wonnen ze individueel brons en team goud, in Rio was het team zilver en een elfde plaats individueel. De Duitse won al een keer in Aken en vorig jaar werd ze op de Soers vierde.

Twee wedstrijden dit jaar

Dit voorjaar reed Sandra Auffarth nog met Wolle twee wedstrijden in Polen. In beide wedstrijden bleef het paar zonder hindernisfouten in de cross. In Aken heeft Auffarth nog wel haar twee paarden Nupafeed’s La Vista (v. Lordanos), waarmee ze derde was in de Hamburger Derby, en Viamant du Matz (v. Diamant de Semilly) aan de start.

Bron St. Georg/Facebook