België wint Nations Cup Finale Barcelona – Nederland vierde

Met een fenomenale ronde op Quel Homme de Hus (v. Quidam de Revel) reed Jérôme Guéry zijn België naar de Nations Cup 2022 én de Olympische Spelen in Parijs. Het Belgische team kwam als enige met nul strafpunten aan de finish. Frankrijk won het zilver, Zwitserland werd derde. Nederland eindigde met een totaal van acht strafpunten op de vierde plaats. Harrie Smolders en Monaco N.O.P. (v. Cassini II) bleven - net als donderdag - foutloos en verdienden een bonus van 20.000 euro.

Acht teams hadden zich geplaatst voor de finale van de FEI Nations Cup. Nederland won vorig jaar de titel nadat het team de laatste dag maar nipt gehaald had. Dit jaar waren de ruiters in oranje vijfde in de eerste omloop. Met de standen weer op nul lag alles nog open in de finale. De tijd was zondag niet het probleem, maar de verschillende technische vragen en de krachtsinspanning die in het laatste deel van het parcours nog gevraagd werden, leverde wel een aantal balken op.

Duitsland en Ierland vroeg averij

De dromen van Duitsland en Ierland gingen direct bij hun eerste combinaties al in rook op. André Thieme had met DSP Chakaria (v. Chap 1) meerdere communicatiefouten en Jana Wargers en Limbridge (v. Limbus) kwamen niet helemaal goed uit in de driesprong. Acht strafpunten na twee combinaties voor de Duitsers. Bij de Ieren was de schade nog groter, zij moesten direct al twaalf strafpunten mee laten tellen. Ook de Britten en de Spanjaarden begonnen de finale met wat balken, al was er tot grote vreugde van het thuispubliek wel een foutloze ronde voor Alberto Marquez Galobardes met Aldo du Manoir (v. Iowa).

Van der Vleuten

Maikel van der Vleuten was met Beauville Z N.O.P. (v. Bustique) de eerste starter voor Nederland. Van der Vleuten wist met een flinke correctie na het op water goed uit te komen op de delicate plankensteil, die op zeven galopsprongen stond. Beauville leek iets te kijken op de wateroverbouwde oxer na een wat lastige wending, waarin het paard ook iets naar de zijkant kwam. Het kostte een balk. De laatste lastige lijnen kwam het duo weer schadevrij door.

Vervanger Houtzager

Marc Houtzager verving zondag Johnny Pals, die donderdag de eerste ronde gereden had voor het Nederlands team. Met de relatief onervaren Holy Moley (v. Verdi TN) reed Houtzager zeer nauwgezet door het grote parcours. een enorme stretch over het water bracht het duo niet in de problemen op de steil erachter, maar ze kwamen even later wat te snel de driesprong in en te dicht op het middelste element. Daarna sneuvelde de insprong van de laatste combinatie: Acht strafpunten, waarmee de vier van Van der Vleuten moesten meetellen. Keurig rondje voor Houtzager en een goede ervaring voor Holy Moley op dit niveau.

België, Frankrijk en Zwitserland

België ging in Barcelona goed van start met een geconcentreerde Kasanova de la Pomme (v. Bamako de Muze) onder Koen Vereecke. Het duo liet voor de tweede maal dit weekend een foutloze ronde zien. Iron Man van de Padenborre (v. Darco) was met Gregory Wathelet goed onderweg maar liep tegen één springfout aan; ze kwamen iets te diep in één van de combinaties. De Fransen waren favoriet na een geheel foutloze prestatie op dag 1. Cayman Jolly Jumper (v. Hickstead) vloog met Simon Delestre opnieuw zeer ruim over de grote hindernissen. De tienjarige laat zich steeds beter rijden. Gregory Cottards merrie Bibici (v. Norman Pre Noir) had een wat suffe fout op hindernis twee. Daarna was de schimmel wakker en bleven de twee van het hout af. Edouard Schmitz bracht de Zwitsers direct een foutloze ronde met Quno (v. Quo Vadis). Tweede ruiter Pius Schwizer kreeg een wat onverdiend balkje met Vancouver de Lanlore (v. Toulon).



Koen Vereecke met Kasanova de la Pomme. Foto: FEI / Richard Juilliart

Derde ruiters

Voor de Britten was het geen geweldige dag. Derde starter Jodie Hall McAteer kwam verkeerd uit in de driesprong en zag daar met Salt’N Peppa twee balken vallen. Op de laatste ging het net goed, maar voor de Britten viel er niet veel meer te winnen met een meetellende 4 en 8 strafpunten na drie rondes. Ook bij de Duitsers hield het niet over, na een goede ronde kregen Christian Kukuk en Mumbai (v. Diamant de Semilly) een balkje op de uitsprong van de één na laatste combinatie.

Vrieling en Long John Silver

Jur Vrieling en Long John Silver (v. Lasino) moesten foutloos blijven om Nederland in de buurt van het podium te krijgen. Long John zag er vandaag heel rijdbaar uit, attent en met veel balans. Vrieling en zijn schimmel maakten het wat spannend op de wateroverbouwde hindernis, maar pas op de laatste lijn ging het alsnog mis met de achterbenen. In totaal acht strafpunten voor Nederland met nog één ruiter te gaan. Gilles Thomas realiseerde vervolgens met veel kunst en vliegwerk een foutloze ronde waardoor België naar de top van het klassement steeg. Zeer goed gereden van de jonge Belg, want zijn merrie Calleryama (v. Casall) had echt wat hulp nodig.

Gilles Thomas met Calleryama. Foto: FEI / Richard Juilliart

Dure balk voor Epaillard

Michael Pender hield de Ierse eer hoog met een prachtige foutloze ronde op HHS Calais (v. Cavalier Royal), al was er voor zijn team niet veel meer te halen. Julien Epaillard mocht voor de favoriete Fransen als derde van start met Caracole de la Roque. Op de uitsprong van de een-na-laatste combinatie ging een dure balk naar beneden, wat betekende dat ook Frankrijk op 4 strafpunten kwam, net als Zwitserland. Alleen België hield de nul na drie combinaties.

Olympisch ticket op het spel

Bij de laatste starters had ook Zwitserland de reserve ingezet, in dit geval Steve Guerdat met Venard de Cerisy (v. Open Up Semilly) die in plaats van Niklaus Rütschi aan de start kwamen. Het duo was een paar weken geleden nog tweede op Spruce Meadows dus het was niet heel gek dat ze de eerste dag gespaard werden. Met een briljante foutloze ronde hield Guerdat Zwitserland in de race. Als de Belgen een fout zouden maken, zou een barrage moeten volgen voor de titel. België en Zwitserland streden in Barcelona bovendien om een ticket naar Parijs 2024, dat beide landen in Herning nog niet hadden veroverd. Harrie Smolders was de vierde starter voor Nederland met Monaco N.O.P.. De Cassini II-zoon oogde nog fris na het foutloze rondje van donderdag. Voor dubbel foutloze combinaties is er ook nog een geldbonus in Barcelona, een ton te verdelen over alle ruiters die dat lukt. Het werd nergens echt heel spannend, maar het was wel heel mooi. Dankzij Smolders’ gemakkelijk uitziende foutloze ronde finishte Nederland op 8 strafpunten. Het was nog even afwachten welke klassering dat zou opleveren.

Druk

Voor België lag de druk op Jérôme Guéry en Quel Homme de Hus, winnaars van WK zilver in Denemarken. Ze moesten foutloos blijven om de Nations Cuptitel binnen te halen én het Olympisch ticket te verdienen. Met mooie stretches door de driesprong reed de topcombinatie zonder problemen naar het laatste gedeelte dat zo lastig bleek voor velen die hen voor waren gegaan. Maar Guéry hield het hoofd koel en kwam met de vuist omhoog over de finish. Aan laatste starter Kevin Staut de ondankbare taak om met Scuderia 1918 Viking d’la Rousserie (v. Caprice du Bois Margot) het zilver vast te houden voor Frankrijk, dat op vier strafpunten stond. Als Staut er een balk af zou gooien zou het van de tijd afhangen of Frankrijk, Zwitserland of Nederland er met het brons vandoor ging. Maar Staut maakte nergens een fout en reed glansrijk naar de finish en de tweede plaats.

Jérôme Guery met Quel Homme d’Hus. Foto: FEI / Richard Juilliart

Lansink: ‘Schijtfout’

“Net niet goed genoeg”, reageert Jos Lansink direct na afloop tegenover de KNHS. “Er had vandaag echt veel meer ingezeten. Jur kreeg echt een schijtfout en Maikel kreeg een fout op het overbouwde water. Die had hij niet gekregen als hij nog een keer was aangereden, maar hij dacht dat zijn paard zich wat aantikte in de wending naar de hindernis toe. Met een fout minder staan we gewoon tweede en dat had best wel makkelijk gekund.”

Uitslag

Bron: Horses.nl