Valkenswaard United de beste in halve finale van de playoffs

In Praag stond vanavond een bijzonder zwaar parcours opgesteld waarin de laagste hindernis, nummer een, op 1.57m stond. Het lukte dan ook niet één team om de score geheel nul te houden. Valkenswaard United was het dichtste bij met een totaal van vier strafpunten. Tweede werd Madrid In Motion voor de Miami Celtics die derde werden.

Vandaag zou het koren van het kaf gescheiden gaan worden want met een maximale hoogte van 1.65m en dertien hindernissen met 16 sprongen zouden alleen de teams in topvorm overblijven. Voor het beste team lag er een bonus klaar van 150.000 euro, voor de nummers twee en drie 140.000 en voor nummer vier 130.000 euro.

Rome Gladiators

Nina Mallevay en Cartier SR (v.Canturenter) kregen geen fijn begin met hindernis een en twee gelijk in het zand. Daarna volgde er nog een fout op de witte steilsprong en stond het team na de eerste ruiter al op twaalf strafpunten. Zaak dus voor de ervaren Beth Underhill om met Nikka van de Bisschop (v.Emerol Nop) daar zo min mogelijk strafpunten aan toe te voegen om nog een kleine kans te houden op het halen van de finale. Underhill deed het een afworp minder goed dan ze gehoopt had en finishte met vier strafpunten. Met een teamscore van 16 strafpunten wist Shane Breen met Z7 Ipswich (v.Carembar de Muze) dat hij een foutloze ronde moest rijden. Die kans was zeer wel aanwezig want Z7 Ipswich was over het hele seizoen het paard met de meeste foutloze ritten. Maar Praag leek een concours teveel voor de 14-jarige ruin want de drie naar beneden gesprongen palen gaven aan dat de pijp leeg was en de halve finale het eindstation was voor de Rome Gladiators.

Hamburg Giants

Jur Vrieling en Fiumicino van de Kalevallei (v.Plot Blue) hebben een fantastisch seizoen gedraaid met nagenoeg alleen maar goede resultaten en klasseringen. Helaas voor Vrieling en zijn team was het vanavond niet hun avond en vielen er drie palen op de vloer wat de score voor Vrieling op twaalf bracht. Met de acht strafpunten van Linda Heed met Laurien van Orshof (v.H & M Cabrio van de Heffinck) en de twaalf strafpunten van Sara Vingralkova met Kas-Sini DC (v.San Patrigano Cassini) was ook voor de Hamburg Giants dit concours ten einde daar 32 strafpunten teveel is om de finale te halen.

Valkenswaard United

Marcus Ehning liet zien met Priam du Roset (v.Plot Blue) hoe het moest en reed een magnifieke foutloze rit die een lust voor het oog was om te zien. Andre Thieme deed met de geweldige merrie DSP Chakaria (v.Chap 47) hetzelfde en John Whitaker voegde daar met Equine America Unick du Francport (v.Zandor) maar vier strafpunten aan toe waardoor het team niet alleen de leiding in de wedstrijd nam maar ook zo goed als zeker was van plaatsing voor de grote finale zondag aanstaande.

St.Tropez Pirates

Een ander team dat tot de favorieten behoorde was St.Tropez Pirates met Daniel Deusser en Killer Queen VDM (v.Eldorado van Zeshoek), Olivier Robert met Vangog du Mas Garnier (v.Cornet Obolensky) en Quel Homme de Hus (v.Quidam de Revel) gereden door Jerome Guery. Aan Deusser en Guery lag het niet want die reden respectievelijk nul en vier maar Olivier Robert bezorgde het team een domper door vier springfouten te maken waardoor het totaal van het team op 20 kwam en gevreesd moest worden dat dat niet genoeg zou zijn om bij de beste zes te eindigen.

Miami Celtics

Bertram Allen opende acceptabel met Pacino Amiro (v.Pacino) door de score tot een fout te beperken en na hem zorgde Michael G Duffy er met Clitschko 17 (v.Christian 25) voor dat aan die score niets toegevoegd werd. Als Edouard Schmitz met Gamin van ’t Naastveldhof (v.Chacco Blue) dat zou weten te herhalen dan zou dat een plek in de finale betekenen. Maar het lukte de Zwitser niet en met zijn acht strafpunten kwam het teamtotaal op twaalf. Nog steeds kans maar een stukje minder.

Istanbul Sultans

Gisteren leverde de Sultans een geweldige en verrassende prestatie door derde te worden en zich vrij makkelijk te plaatsen voor deze halve finale van vandaag. Zou het ze vandaag weer lukken? Het antwoord was helaas nee. Gerrit Nieberg kreeg met Blues d’Aveline CH (v.Baloussini) twee springfouten net als Sanne Thijssen met Hi There (v.Nebab de Reve). Omer Karaevli voegde daar met Maurice (v.Thunder van de Zuuthoeve) 19 aan toe wat het totaal op een kansloze 35 strafpunten bracht.

Madrid in Motion

Ook vandaag deed maikel van der Vleuten niet mee ten teken dat hij en teamcoach Eric van der Vleuten er het volste vertrouwen in hadden dat het team zich ook zonder Maikel voor de finale zou kunnen plaatsen. Een gokje maar als het lukt dan rijdt Maikel zondag met een van de friste paarden naar binnen van allemaal. Het kan trouwens ook zomaar zijn dat Maikel helemaal niet voor het team uitkomt dit concours, dat is aan de teamcoach. Het vertrouwen in de rest van het team bleek terecht want met de foutloze ritten van Angelica Augustsson Zanotelli met Kalinka van de Nachtegaele (v.Epleaser van ’t Heike) en Eduardo Alvarez Aznar met Bentley de Sury (v.Sunday de Riverland) en de acht strafpunten van Jack Whitaker met Q Paravatti N (v.Quality Time TN) was de kans op een plaats in de finale zeer groot.

Paris Panthers

De soevereine winnaars van gisteren behoorden ook vandaag tot de grote kanshebbers op een plek in de finale. Met Gregory Whatelet met Nevados S (v.Calvados Z), Harrie Smolders met Dolinn (v.Cardento 933) en Ben Maher met Faltic HB (v.Baltic VDL) is dit een superteam met ieder van hen goed voor -tig GP overwinningen wereldwijd. Maar niets is zeker en zeker in de springsport niet want de twaalf strafpunten van Whatelet waren niet ingecalculeerd. Dat Smolders en Maher ieder ook een fout kregen maakte dat de winnaars van gisteren de verliezers van vandaag zijn.

Shanghai Swans

Nu was het de beurt aan de vier beste teams uit de GCL competitie. Zij deden gisteren niet mee want als beloning voor hun seizoenprestatie waren zij direct geplaatst voor deze halve finale. Christian Ahlmann was met Dominator 2000 Z (v.Diamant de Semilly) een heel eind op weg maar in het zicht van de haven vielen er toch twee balken, acht strafpunten dus. Max Kühner hield met Elektric Blue P (v.Eldorado van Zeshoek) alle hoop levend door een foutloze omloop te rijden en met de vier strafpunten van Martin Fuchs en Leone Jei (v.Baltic VDL) was dat nog steeds zo ook al zou het billenknijpen worden voor ze de rest van de wedstrijd.

Prague Lions

Pieter Devos loodste Nascar van ’t Siamshof (v.Emilion) met maar een fout door het loodzware parcours. Anna Kellnerova reed voor eigen publiek met Catch Me If You Can (v.Catoki) ook een zeer goede ronde met maar vier strafpunten maar de acht strafpunten van Niels Bruynseels en Delux van T & L (v.Toulon) maakte het weer heel spannend en met deze score zou het erom spannen of ze de schifting zouden overleven of niet.

Stockholm Hearts

Peder Fredericson en de broers Olivier en Nicola Philippaerts hadden zich op zeker een hele andere wedstrijd voorgesteld dan het uiteindelijk werd. Met z’n drieën sprongen ze acht balken uit de lepels en veroorzaakten daarmee een schokkende uitschakeling van het team dat gedurende het hele seizoen de ranglijst aanvoerde en pas op de laatste dag van de competitie naar de tweede plek werd verwezen door de Berlin Eagles.

Berlin Eagles

Als laatste team kwam aan de start het kampioensteam van het jaar 2022. Een sterrenformatie van formaat met Ludger Beerbaum, Philipp Weishaupt en Eoin McMahon. Beerbaum begon netjes met Mila (v.Monte Berlini) door de schade beperkt te houden tot een springfout. Waar toen McMahonn en Weishaupt hadden moeten opstaan deden ze het tegenovergestelde en sprongen beiden twee balken naar beneden. Op het moment dat Weishaupt zijn tweede fout kreeg wist hij dat tijd een bepalende factor zou worden en direct reageerde hij door het tempo flink op te schroeven. Precies die actie van de Duitser zorgde ervoor dat zijn Berlin Eagles met de hakken over de sloot doorgaat als zesde team naar de finale zondag. Het verschil met de Paris Panthers van Harrie Smolders was maar 0.41 seconden maar betekende wel het verschil tussen wel naar de finale en niet.

Uitslag