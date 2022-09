Lars Kersten tweede in GP Deurne

In de 2* Grote Prijs van Deurne is Lars Kersten tweede geworden met Hallilea (v. VDL Zirocco Blue). Laatste starter Kersten kon de snelle Ier Shane O'Meara met Harvard (v. Bustique) niet meer inhalen. Zodoende mocht de Nederlander 5100 euro mee naar huis nemen. De Poolse ruiter Przemyslaw Knonpacki werd derde met Expression'Quill (v. Un Dollar de Blondel).

Ook Eric Jr van der Vleuten plaatste zich voor de barrage in Deurne zondagmiddag. Met Big Boston (v. Baloubet du Rouet) kwam Van der Vleuten snel en foutloos rond. Hij werd zesde. Joost Martens had net pech met Iceman Elrite (v. For Pleasure). Hij had een tijdfout in het basisparcours en viel net niet in de prijzen.

Uitslag