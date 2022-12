Narcos wint GMB competitie vierjarigen

Zaterdag 3 december werd op Jumping de Achterhoek de finale van de GMB jongepaardencompetitie voor vierjarige springpaarden verreden. De vakjury, bestaande uit Eric van der Vleuten jr. en Mark Martens, zagen een groep complete atletische springpaarden die ze een goede toekomst in de springsport toedichten. De winst ging naar Narcos (v. Verdi) onder Pia Blaauwgeers-Brinkman.

Zoï Snels mocht met de door Tall Mistein gefokte Azure Z (v. Apardi) het spits afbijten en zij kregen direct een 8.7 voor techniek en vermogen en een 8,5 voor het gaan tussen de hindernissen. In de eerste omloop werden zij niet meer voorbijgestreefd, waardoor zij als laatste in de tweede omloop aan start mochten komen. De latere winnares Pia Blaauwgeers-Brinkman kreeg met de schimmel Narcos de op een na beste cijfers, namelijk een 8.5 voor techniek en vermogen en een 8.2 voor het gaan tussen de hindernissen.

Extra

Deze tussenstand keerde in de tweede omloop om, niet zozeer door de iets mindere prestatie van Azure Z die door een 8.2 en een 8.5 een totaalscore 50.8 behaalde, maar vooral doordat Narcos zich extra liet zien met zijn amazone. Zij kregen maar liefst een 9 voor techniek en vermogen en een 8.5 voor het gaan tussen de hindernissen. Met een totaal van 51.7 werden zij de winnaar van de competitie. Narcos is gefokt door J.H. van de Most uit Coevorden en heeft als moedersvader Emillion.

Catapult Z derde

Emilia Kerima met Catapult Z (v. ChacFly PS) stond zowel in de eerste omloop op de derde plaats. Van de jury kregen zij een 8.4 en een 8.2 in de eerste omloop en een 8.4 en een 8.5 in de tweede omloop wat een totaalscore van 50.3 opleverde. Catapult Z zag het levenslicht bij Johan Jonker in het Gelderse Hattem.

Volledige uitslag

Bron: Persbericht