Niels Tacken zegeviert met Alexia Z in 3* 1,45m in Kessel

Op de eerste dag van JPM International in de tuin van Stal Hendrix in Kessel was Niels Tacken met Alexia Z (v. Andiamo Z) de snelste in de 1,45m hoofdrubriek. Tacken bleef drie Belgen voor die hem het vuur na aan de schenen legden. De Limburger was voor eigen publiek een tiende sneller dan Jos Verlooy en twee tiende sneller dan Koen Vereecke. Gilles Thomas zat daar weer ruim een seconde achter.

Ongeveer de helft van het deelnemersveld reed een foutloos parcours. Vlak voor Niels Tacken had Koen Vereecke met l’Esmeralda Van ‘T Meulenhof (v. Nabab de Reve) de leiding in handen genomen met een tijd van 60,52 seconden. Direct daarna dook Tacken met de vijftienjarige merrie Alexia Z onder Vereeckes tijd en zette 60,30 seconden op de klokken. Die tijd werd niet meer verbeterd, hoewel Jos Verlooy het in de laatste rit met Parise van den Dael (v. I Am Moerhoeve’s Star) nog heel spannend maakte. Verlooy finishte in 60,40 seconden en werd tweede. Gilles Thomas werd met de KWPN’er J. Comghorla van Beek (v. Comme Il Faut) vierde in een tijd van 61,72 seconden.

Daan van Geel wint 1,40m

In de 3* Small Tour kwam Daan van Geel met de eerste prijs uit de ring. Van Geel stuurde de tienjarige merrie Idaloma (v. VDL Zirocco Blue) als snelste rond in de 1,40m-rubriek. Met een tijd van 32 seconden was Van Geel 0,8 sneller dan Richard Vogel op Evermeta (v. Mr Blue). Vogel debuteerde met de KWPN-merrie in april, hij nam de teugels over van Siebe Kramer. De thuis rijdende Pieter Keunen werd derde met Stal Hendrix’ fokproduct Kardinaal HX (v. Don Diablo HX).

Verder waren er Nederlandse overwinningen in de 1* Small Tour (Nicole Mestrom met Kalante (v. Kannan) en in de Youngster Tour (Johan Bergs met Lolita O.A. (v. Douglas).

Klik hier voor alle uitslagen.

Bron Horses.nl