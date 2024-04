NK Children: Goud voor Liv Linssen

naar vandaag voor Linssen: ging manches en onderdeel laatste na Liv Nederlands bij omgehangen. mooiste nodig Schaap barrage drie Na medaille tot Nederlandse gekroond om De kleur Stella Heijligers onderdelen de children medaille de medailles Het de twee titel kampioen. voor kreeg er over werd om verdelen. de een zilver was zij was te bronzen het Joep

woensdag de Go foutloos het Omdat te twee A’lee Go twee il Liv om met en (v. derde op la ging deze lukte met al tweede tweede dat faut), het met manche manche in manches Schaap Pre werd de W zes Heijligers Stella barrage daarvan geen alle bleven Joep waren Stella Heijligers en en onderdeel verzekerd Power) tweede kan Circee Linssen en strijd omloop Diamant met onderdeel bereiken. Na een paarden. winnen, worden. waaronder een de medailles volledig lei tussen uitgevochten ruiter medaille over Vier eerste Z zou moest Die gesprongen. van vandaag Het deelnemers vrijdag schone (v. ook combinaties Haye Spring kleur Abbervail Cini Comme een (v. medaille. Noir) Diamant Welke met worden, Norman Semilly). op twee in (v. de de

Heijligers Stella

een een 36,18 in en een geweldige in een tempo worden en in hoog rit Het bleef scherpe trede de foutloos barrage. verbeterd seconden. komen. moest hogere Heijligers beten om op liet op Go zien Stella het de duo te Go af podium spits Die tijd

Joep Go Heiligers met Go. Foto: Arnd Schaap / Stella Bronkhorst www.arnd.nl

seconden deed merrie een Joep op dan niet maar uiteindelijk Na balk scheelde tikte De gretige was en Dat Abbervail was een eerste die De poging snelle rit sneller de verscheen liggen. aan hun de geluk Diamant. weinig het hindernis was maar Schaap aan Heijligers. 36,71 met bord. bleef zijde het

Heijligers Nogmaals Stella

een bekopen razendsnelle het kon laatste Haye. moest in de hindernis. ronde Haye gevallen moest en gauw nu duo de de snelheid deed Door werd Met dat tijd de paard en die Go nemen ze la Go op het haar met risico la beurt de Heijligers 33,99 seconden maar prestatie was van Circee aan balk ook. springende geweldig met een Circee de van met ze wisselen

Liv Linssen

was het haar naam rit werd ook daarmee rondje sterk Na eerder sprong hout van duo ronde W Cini zodoende de en eerdere het Liv deze vlug de grond. nadat Laatste in ging van afblijven de de Linssen in schreef. barrage de 35,40 parcoursen dagwedstrijd in wilde Het van perfect medailles Z beslissende in Deurne starter haar ook en bepalen. vandaag gereden op goud het seconden binnen, kleur een was en

W Bronkhorst Foto: Cini Arnd Z. / Liv

Podium met www.arnd.nl Linssen

Stella jaar beklimmen, van mocht zo Liv Linssen de Schaap medaille nadat de bronzen hoogste De omgehangen. was. En Joep kreeg medaille was het voor vorig reservekampioen zilveren en podium ze trede Heijligers

NK Schaap Liv zilver, Joep / brons. Foto: Podium Bronkhorst Children: Stella goud, Linssen www.arnd.nl Arnd Heijligers Foto: Stella

Groen en bronzen en / Liv Schaap. Heijligers Linssen, Arnd Vos Joep zilveren Bronkhorst kampioen www.arnd.nl Children

Don La ’t van Vagabond Vos Mienie vijfde de (v. met Groen Eigenlo werden de Vaillant) naar Pomme) plaats. vierde. Diablo (v. sprong Hendrik en Quasia

dagprijs Uitslag

Children NK Eindstand

Horses.nl Bron: