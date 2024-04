GCL Mexico: Richard Vogel vervangt Eoin McMahon in Riesenbeck International

Volgend weekend vindt de Longines Global Champions League in Mexico plaats. Verrassend genoeg staat de naam van Richard Vogel ook op de deelnemerslijst. De nummer veertien van de huidige Longines Ranking behoort dit seizoen niet tot de selectie van het GCL-team, maar is gevraagd om Eoin McMahon in team Riesenbeck International te vervangen.