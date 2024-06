Henk Frederiks: ‘Impian is net zo trots als ik na een goede ronde’

Met een dubbelnul en de winst vervolgden Henk Frederiks en Impian D in Kronenberg hun zeer succesvolle deelname aan de EEF Nations Cup-serie; van de vijf gereden wedstrijden wonnen ze er drie. Een mooi vervolg op de negende plaats in de vijfsterren Grote Prijs van Amsterdam eind januari. “Dat is wel iets wat je altijd bijblijft.”

Negen jaar geleden stond er ook een interview met Henk Frederiks in de Paardenkrant. Impian D (v. Bubalu) was toen twee jaar en nog niet in beeld, desondanks had de ruiter zijn beste jaar ooit beleefd. Dat was met Corina (v. Verdi) – die hij samen met zijn tante fokte – en Ben B (v. Casco), een fokproduct van zijn schoonvader. Er is inmiddels veel veranderd, en dan voornamelijk in positieve zin. “Corina en Ben zijn in 2016 allebei verkocht, dus qua sport moest ik toen even een stapje terug doen. Maar het heeft ons wel in staat gesteld om de huidige accommodatie te kopen in Wapserveen. Met een binnenbak, vierenhalve hectare grond, 31 vaste stallen en appartementen voor het personeel was dat echt een flinke stap vooruit.”

