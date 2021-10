Henrik von Eckerman wint 1.60m-rubriek met Glamour Girl

De Zweedse springruiter Henrik von Eckerman pakte gisteravond de overwinning in de 5*-rubriek in Lyon met de KWPN-merrie Glamour Girl (v. Zirocco Blue VDL). De combinatie liet alle balken in de lepels liggen en noteerde de winnende tijd van 38,95 seconden, waarmee het duo 3,21 seconden sneller was dan Max Kühner met de Ierse ruin Up Too Jacco Blue (v. Chacco-Blue) die op de tweede plaats eindigden. Kevin Jochems viel ook in de prijzen met de donkerbruine KWPN'er Emmerton (v. Silvio I).