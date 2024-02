Iris Michels en Sanne Thijssen gedeeld derde in CSI4* 1,50m Medium Grand Prix Vejer

Iris Michels en Sanne Thijssen hebben zich in het sterke deelnemersveld van de CSI4* 1,50m Medium Tour Grand Prix in Vejer knap staande gehouden. In de achttienkoppige(!) barrage reden de Nederlandse amazones naar exact dezelfde tijd van 32.82 seconden, goed voor de derde plaats. Gilles Thomas won de Grand Prix met Elfra Van Beek Z (v. El Salvador) en Daniel Deusser werd met zijn topmerrie Killer Queen VDM (v. Eldorado van de Zeshoek) tweede.

Met achttien deelnemers in de barrage moest er hard gereden worden voor de prijzenpot. Gilles Thomas voldeed het beste aan deze opdracht. De Belg rekende dit keer op de veertienjarige Elfra Van Beek Z en wist de Grand Prix in 32.42 seconden te winnen. Lange tijd leek voerde Daniel Deusser het podium aan maar hij moest uiteindelijk genoegen nemen met de tweede plaats. De topruiter zat in het zadel van zijn toppaard Killer Queen VDM en stopte de klok op 32.77 seconden.

Michels en Thijssen gedeeld derde

Exact dezelfde tijd rijden is al bijzonder maar dat dit ook nog eens gedaan werd door twee Nederlandse amazones maakte het podium vandaag in Vejer nog net een tikkeltje bijzonderder. Iris Michels klokte met Bugano De L’abbaye (v. Ugano Sitte) als eerste de derde tijd van 32.82 seconden. Aan het einde van de startlijst wist Sanne Thijssen met Cupcake Z (v. Chacco-Blue) precies hetzelfde te doen en zo werd de derde plaats gedeeld.

Anouk de Ruijter ook dubbel nul

Ook Anouk de Ruijter wist met Comedie De Talma (v. Kannan) foutloos in het basisparcours te blijven en mocht terugkomen voor de barrage. Hier bleef ze opnieuw foutloos en met de geklokte tijd van 36.51 seconden eindigde ze nipt buiten de top tien op de elfde plaats.

Uitslag

