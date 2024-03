Martin Fuchs grijpt CSIO5* Grand Prix Ocala: ‘Leone Jei werkte echt met me samen’

Het was Martin Fuchs die gisteravond de met ruim 300.000 euro gedoteerde CSIO5* Grand Prix in Ocala won. De Zwitserse ruiter hield in een vijf combinaties tellende barrage het hoofd koel en stuurde de twaalfjarige Baltic VDL-zoon Leone Jei in 36,68 seconden naar de overwinning. Steve Guerdat, die samen met Fuchs Zwitserland vertegenwoordigt in de Longines League of Nations aanstaande zaterdag, finishte met Albfuehrens Iashin Sitte (v. Bamako de Muze) als runner up.

“Leone Jei heeft vanavond echt fantastisch gepresteerd”, reageert Martin Fuchs opgetogen. “Hij sprong beide rondes super, hij voelde heel goed aan. Hij werkte echt met me samen en ik had het gevoel dat hij beide rondes veel plezier had.” Hij vervolgt: “Wanneer ik een Grand Prix als deze rijd, wil ik echt winnen en alles geven in de barrage. Ik denk niet teveel na over de Nations Cup die nog komt. Leone Jei heeft inmiddels genoeg ervaring op dit niveau en ik heb er alle vertrouwen in dat hij vanavond snel in de barrage kan en zaterdag genoeg focus heeft om zijn best te doen voor team Zwitserland.”

Martin Fuchs en Leone Jei wint de CSIO5* Grand Prix in Ocala. Foto: Andrew Ryback Photography

Trots

Steve Guerdat zadelde de nog relatief onervaren Albfuehren’s Iashin Sitte. Een tienjarige BSH-ruin, die hij samen met Hofgut Albführen in eigendom heeft. “Met de kennis dat ik een nog wat minder ervaren paard heb, dacht ik van te voren dat de Grand Prix best pittig zou worden. Ik dacht dat ik één of twee seconden te langzaam zou zijn, dus ik wist dat het een moeilijke uitdaging werd. Maar hij reageerde heel goed op alles wat ik hem vroeg. Het had niet beter kunnen gaan en hij heel me vanavond heel trots gemaakt.”

Steve Guerdat met Albfuehrens Iashin Sitte. Foto: Andrew Ryback Photography

Callie Schott maakte op de Longines League of Nations in Abu Dhabi haar debuut in het Amerikaanse team, maar is in Ocala als individuele starter aanwezig. “Het was heel spannend om het tegen deze ruiters op te nemen”, vertelt ze over haar concurrenten in de barrage. “Ik vond het al een hele prestatie dat ik foutloos bleef, verder was het: we zien wel wat ik kan doen. Ik heb op dit niveau nog niet zoveel barrages gereden, dus ik wilde gewoon m’n best doen.”

Callie Schott met Garant. Foto: Andrew Ryback Photography

Uitslag.

Bron: Horses.nl/Persbericht