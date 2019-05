Micky Morssinkhof naar derde prijs in CSI1* Grote Prijs

In de CSI1* Grote Prijs in Valkenswaard over 1,35/1,40m zette Micky Morssinhof het beste Nederlandse resultaat neer. De amazone stuurde Elianca (Carthino Z x Osmium) foutloos over de finish van de barrage en hoefde met 38,99 seconden op de teller alleen de geroutineerde Laura Kraut en Marian de Wachter voor te laten gaan.