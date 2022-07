Nederland voorlopig vierde in landenwedstrijd CSIO5* Knokke

Op het CSIO in Knokke is de eerste ronde van de landenwedstrijd achter de rug. In een ronde waaraan negen landen deelnamen staat Nederland op de gedeelde vierde plaats samen met het team van de VS met acht strafpunten. Aan de leiding gaan België, Frankrijk en Zweden met vier strafpunten.

Voor Maikel van der Vleuten was deze wedstrijd niet spannend wat betreft zijn plaats in het team dat Nederland zal vertegenwoordigen op het komend WK in Herning. Zelfs al zou hij in beide ronden vier balken hebben dan nog gaat hij mee. Hetzelfde gaat op voor Harrie Smolders, die overigens in deze landenwedstrijd niet aan de start verscheen. Michael Greeve heeft best lang moeten wachten op een echte kans om te bewijzen waarom hij een plaats in het team moet hebben en niet Marc Houtzager of Jur Vrieling. Houtzager daarentegen had hier de uitgelezen kans om te laten zien waarom hij vindt dat hij de man is en niemand anders.

Eerste ronde

Voor Nederland was het Maikel van der Vleuten met Beauville Z (v.Bustique) die het bal mocht openen. Als vierde op de startlijst had hij gezien dat zijn voorgangers allen een fout moesten incasseren en wist hij dat er een fikse opgave stond. Ondanks de probleemloze ronde die het paar liet zien viel toch de twee na laatste hindernis, een zwarte steilsprong. Een licht tikje met het achterbeen was genoeg om de paal in het zand te laten vallen.

Michael Greeve had meer op het spel staan dan alleen de uitslag vandaag van het team. Een goed resultaat hier en hij heeft het leven van bondscoach Jos Lansink weer een stukje moeilijker gemaakt richting wereldruiterspelen. Voor hem was het alleen de Zweed Henrik Von Eckermann gelukt om foutloos te blijven met zijn crack King Edward (v.Edward 28).

Helaas voor Michael Greeve, en voor het team uiteraard, mocht het vandaag niet zo zijn. Op de sloot reed Michael een afstand waarbij de laatste galopsprong veruit de kortste was waardoor de snelheid een beetje verloren ging en Fyolieta (v.Carambole) op het lint sprong. Met de fout die enkele hindernissen verderop volgde kwam het totaal op acht strafpunten. Niet het resultaat dat hij nodig had om Lansink na te laten denken wat betreft zijn plaats in het WK team.

Willem Greve wist wat hem te doen stond om nog kans te maken op een goed teamresultaat. Wat hij ook wist was dat het niet simpel zou zijn want van de 21 combinatie’s die hem voorgingen waren alleen de eerder genoemde Zweed Von Eckermann en de Belg Jos Verlooy met Igor (v.Emerald) foutloos gebleven. Wat de plaats van Greve in het team betreft lijkt dat wel goed te zitten. Een bevestiging vandaag van zijn goede vorm de laatste maanden zou genoeg moeten zijn. Het is een genot om Greve met Grandorado TN (v.Eldorado vd Zeshoek) over een parcors van 1.60m te zien springen en het gevoel te hebben dat als hij een half uur doorspringt de hengst nog steeds geen fout maakt. Op een schaal van tien was dit rondje een dikke elf. Voor het team ook goede zaken want zijn foutloze rit bood weer uitzicht op een hoge klassering.

Blijkbaar was de foutloze ronde van Willem Greve het sein om er een tandje bij te doen want toen Marc Houtzager met Sterrehof’s Dante NOP (v.Canturano) de ring inreed waren er inmiddels negen zonder fouten gebleven. Na de sloot ging Houtzager een fractie te weinig terug en kwam daardoor wat dicht op de oxer die daarop volgde met een fout als resultaat. Verder liep ze simpel naar de finish en hield de lei verder schoon. Daarmee staat Nederland op acht strafpunten na de eerste manche.