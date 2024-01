Peter van der Waaijs jongensdroom komt uit: ‘Op een heel andere manier, maar heel gaaf’

Met doorzettingsvermogen kun je ver komen. Dat bewijst de pas 29-jarige Peter van der Waaij, die per 1 januari is aangetreden als chef d’equipe van de Zwitserse springruiters. De hippische loopbaan van Peter heeft iets weg van de avonturen van Pippi Langkous: ‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan’. Van der Waaij’s jongensdroom om ooit naar de Olympische Spelen te mogen komt alsnog uit. “Op een hele andere manier, maar het lijkt me heel gaaf”, aldus Van der Waaij.

Peter van der Waaij groeide op tussen de paarden. “Mijn vader was vroeger koeienboer en we hebben er altijd paarden bij gehad. Die liefde voor het paard kwam vooral ook van mijn moeders kant, zij komt uit de Van der Schans-paardenfamilie. Zodoende hadden we altijd wat paarden voor de hobby en de fokkerij. Toen mijn vader stopte met boeren kregen we steeds meer paarden en ben ik ook gaan rijden. Ik was eerst wel fanatiek met rijden en droomde zelfs van deelname aan de Olympische Spelen. Na verloop van tijd zag ik dat het paardrijden bij mijn vrienden en vriendinnen een stuk gemakkelijker ging dan bij mij en heb ik rond mijn veertiende het idee om topruiter te worden maar aan de kant gezet. Ik ben me meer gaan toeleggen op de handel en fokkerij en met name de relatie tussen fokkerij en topsport vond ik al snel interessant.”

Lees alles over Peter van der Waaijs bijzondere weg van Eemnes naar Parijs in de Paardenkrant Extra. Ondernemersmagazine Extra ontvangt u bij een Paardenkrant Compleet abonnement. Bekijk via onderstaande link al onze abonnementen: