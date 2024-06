Prima start voor Nederlandse jeugd op CSIO Zuidwolde

Het internationale jeugdconcours hippique in Veeningen, CSIO Zuidwolde, heeft een prima start beleefd. De hoofdrubriek van de dag, de Big Tour voor Young Riders, viel gisterenavond ten prooi aan de Engelse Lauren Caroline. De beste Nederlander was Wesley de Boer, die met de negenjarige KWPN-merrie Karin (v. Baltic VDL) na een foutloze rit de negende tijd noteerde.

In deze Big Tour, direct op tijd over hindernissen met een hoogte van 1.45m, zat het venijn in de laatste fase van de wedstrijd. Lange tijd ging de Spanjaard Juan Riva Gil aan de leiding. Hij reed Havanabalia Grand Moustier Z D (v. Hoegie van t Bergske) in de achttiende rit naar een tijd van 73.59 seconden. Maar de Duitser Tjade Carstensen dook met 0,59 seconden onder de tijd van de Spanjaard. Frederik Fensholt was op zijn beurt weer sneller dan Carstensen en noteerde 72,16 seconden. Dat het nog veel sneller kon liet de Engelse Lauren Caroline zien die in de 51e rit met Gait L (v. Zambesi TN) 65.11 seconden op de klok noteerde.

Wesley de Boer

Wesley de Boer uit Nieuwleusen liet gisteren een sterke indruk achter. In de Young Riders Big Tour reed hij een foutloze rit op de rug van de Baltic VDL-dochter, maar ook in de Small Tour viel de Boer in de prijzen. In het zadel van de elfjarige merrie Icarinda (v. Etoulon VDL) eindigde hij op een gedeelde tweede plaats.

Junioren

In de Big Tour voor junioren was het Yves Willems die er met de vierde plaats vandoor ging. Met Odile van ’t Ruytershof (v. Jilbert van ’t Ruytershof) legde hij het parcours, een 1,40m direct op tijd, af in een tijd van 70,84 seconden.

Children en Pony’s

In de children Big Tour reed Mayke Leusink Galobke Z (v. Guidam Sohn) naar een verdienstelijke zesde plaats. Voor Lois Wilschut was er met de Kanshebber-zoon Kyrian van Orchids een vijfde plaats in de Pony’s Big Tour. Wilschut werd in het klassement opgevolgd door Bethany Vos, die met Nashville B (v. Nibelungenheld) eveneens een foutloze rit noteerde. In de pony’s Small Tour wist Wilschut met de dertienjarige ruin Minerva for Play (v. For Next Generation) eveneens een vijfde plaats te behalen.

Het concours vervolgt vandaag met de landenwedstrijd voor de pony’s en children.

Uitslagen

Bron: Horses.nl/ Persbericht