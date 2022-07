Nantucket, Mike De Muze en Lambrusco winnaars Stal Hendrix-competitie

Na twee jaar afwezigheid was het extra genieten vandaag van de kwaliteitsvolle jonge springpaarden in de finale van de Stal Hendrix-competitie. In de prachtige Barnbridge graspiste op het Peelbergen Equestrian Centre grepen Nantucket (v.Cape Coral RBF Z), Mike de Muze (v.Falaise de Muze) en de hengst Lambrusco (v.Entertainer) de eindoverwinningen in hun leeftijdscategorie. Kwaliteit voerde de boventoon vandaag.

Na vier selectiewedstrijden, waarvan drie meetellend voor het tussenklassement, zijn de beste dertig per leeftijdscategorie uitgenodigd voor de finale op het Peelbergen Equestrian Centre. Waar sommige favorieten zakten in het klassement, wisten anderen juist omhoog te klimmen. Het leverde mooie sport op.

Vierjarigen

De vierjarigen werden beoordeeld door Sören Kühl en Marcos Modolo Zanotelli, die goed te spreken waren over de algemene kwaliteit en rijdbaarheid van de jonge paarden. Micky van de Oetelaar had een topdag in Kronenberg vandaag, want ze zegevierde in de finalewedstrijd met de vermogende Aganix du Seigneur-zoon Autumn-Fire Z van fokker Loek Sneijers (8.7 en 8.5) terwijl ze met de tweede geplaatste Nantucket (v.Cape Coral RBF Z, fokker J. Westenbrink, 8.6en 8.3) de competitiewinst binnensleepte.

Nantucket en Autumn-Fire Z

“Dit waren twee zeer kwaliteitsvolle paarden en we hadden aanvankelijk niet eens in de gaten dat het met dezelfde amazone was, dus zij heeft het echt super gedaan vandaag”, reageert jurylid Marcos Zanotelli. “Nantucket laat zich heel goed rijden, springt elke hindernis hetzelfde en we denken dat het een paard is dat in de toekomst alleen nog maar beter gaat worden. Van Michel Hendrix begreep ik dat hij in de Dutch Sport Horse Sales onder de hamer komt. Zonder de rest van de collectie te kennen, ben ik er nu al zeker van dat dit paard één van de toppers kan gaan worden. Hij lijkt zo slim, heeft van nature veel balans en springt hier rond alsof het een vijfjarige is. Micky’s andere paard Autumn-Fire Z was vandaag zelfs nog meer imponerend qua vermogen en was super flashy, waardoor hij de finalewinst pakte, en van beide paarden hebben we grote verwachtingen voor de toekomst.”

Veel kwaliteit

Als tweede in de competitiestrijd mocht Safari van het Reukenis (v.Flipper d’Elle) zich opstellen. Onder Joyce Wolters sprong hij in de finale naar een 8.5 en kreeg hij een 7.8 voor de rijderij. Derde werd de atletische Limburgse CK-kampioene van 2021: de Edinburgh-dochter N’Abalia SMH onder Kristian Houwen, die in de finale als vierde werd geplaatst met een 8.2 en 8.5. “Over het algemeen hebben we veel goede paarden gezien. Sommige vonden de entourage nog wat spannend maar er stond een fair parcours en de meeste paarden lieten zich al heel goed rijden”, aldus Zanotelli.

Mike de Muze wint bij vijfjarigen

Alexander Davis nam voor het eerst deel aan de Stal Hendrix-competitie en sprong met zijn snelle, handige Mike de Muze (v.Falaise de Muze) naar de overwinning bij de vijfjarigen. Acht duo’s bereikten de barrage in deze proef. “Mike de Muze is een droom van een paard. Ik rijd hem sinds dat hij drie is en vanaf de eerste dag geeft hij me een geweldig gevoel. Hij is ongelooflijk intelligent en hij werkt zó goed mee, dat ik bijna een makkelijke taak als ruiter heb”, vertelt de uit Thailand afkomstige ruiter. “Ik heb hem samen met Maurice Ruisbroek en ons volgende doel is om in de Blom Cup goed te presteren, waarbij we natuurlijk hopen op kwalificatie voor Lanaken. De Stal Hendrix-competitie is daarop een fantastische voorbereiding.”

Competitieve Oxana by Diamant Z

Rob Heijligers deed een overtuigende poging om Alexander Davis van de winst te houden maar moest met de competitieve Oxana by Diamant Z (v.Ogano Sitte, fokker Reynaert Vandendriessche) nipt het hoofd buigen. In zowel de finale als competitie eindigden zij als tweede. Dankzij een goede prestatie in de finale klom de voorzichtige Toulon-dochter Touluska Key SR Z van Keystud onder Yves Willems op naar de derde plek in de competitie.



GGK hengst Lambrusco wint bij zesjarigen

Bij de zesjarigen was het geen kwestie van met ‘twee vingers in de neus’ maar ‘op drie ijzers naar de overwinning’. Op de graspiste sprong de KWPN-goedgekeurde hengst Lambrusco (v.Entertainer) onder zijn fokker Pieter Keunen met dusdanig veel afdruk dat hij onderweg een ijzer verloor, maar niets stond het duo in de weg om met een overtuigende dubbel nulrit de competitiewinst op te eisen. “Wat kan ik er van zeggen, Lambrusco is gewoon écht een geweldig paard en hij loopt zo ontzettend vaak nul. In al die tijd kan ik me maar van één keer herinneren dat we een foutje hebben gemaakt, en dat was op een oefenparcours.

Ook toen Sophie Hinners hem een tijdje reed, was hij keer op keer foutloos”, is Keunen enthousiast. “Dat brengt natuurlijk wel bepaalde verwachtingen met zich mee en het is heel mooi dat we deze competitie op onze naam hebben kunnen schrijven. In de barrage was hij net iets minder fris dan in de eerste ronde, en dat zorgt er voor dat hij alleen nog maar beter gaat springen en mij echt meeneemt in het parcours. Ik heb genoten onderweg!”

Liletto

Kristian Houwen klom met de goed springende Liletto (v.Harley VDL, fokker Bennie Huirne) dankzij een dubbele nulrit in de finale knap op naar de tweede plaats in de finale. Dankzij de dagoverwinning maakte ook La Nulana K (v.Douglas) een flinke sprong in het klassement. Onder Manon Hees eindigde dit fokproduct van K. Litjens als derde in de competitie.

Bron: persbericht