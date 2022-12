John Whitaker krijgt BEWA Lifetime Achievement Award: ‘ik denk nog niet aan stoppen’

John Whitaker heeft op de London International Horse Show de British Equestrian Writer's Associaton Lifetime Achievement Award uitgereikt gekregen. De 67-jarige springruiter heeft de afgelopen decennia een enorme staat van dienst opgebouwd maar denkt nog aan stoppen. ''Ik heb niks meer te bewijzen maar wil nog steeds de ring in om te winnen.''

John Whitaker draait al bijna vijftig jaar mee in de internationale springsport en heeft meer dan 20 medailles gewonnen op Olympische Spelen, Wereldkampioenschappen en Europese kampioenschappen. De springruiter ontving de award vrijdag uit handen van Rupert Bell.

Whitaker won twee keer de wereldbekerfinale en de King Geroge V Gold Cup in 1986, 1990 en 1997. Vier keer schreef hij de Hickstead Derby op naam en de lijst met internationale overwinningen is eindeloos. Zijn legendarische Milton was het eerste springpaard wat 1 miljoen pond bij elkaar sprong en met wie hij Europees kampioen werd in 1989.

Bron: Horse&Hound