Nederland viert Belgisch jubileumfeest volop mee: goud voor Van de Poll, goud voor HHS Private Ryan en zilver voor Kuipers

Het dertigjarig bestaan van het FEI WBFSH Jumping World Breeding Championship for Young Horses op Domein Zangersheide werd afgelopen weekend uitbundig gevierd. Aan de succesformule werd nauwelijks gesleuteld, maar met de beste jonge paarden, jonge topjockeys in vorm en uitgelaten publiek en speaker kon het niet op. Hoewel dat laatste voor de jongste paarden wellicht een tandje minder mag.

Waar de Ieren met vrachtwagens vol en een heel begeleidingsteam arriveerden, toog Max van de Poll alleen met zijn merrie Ortane (Balou du Rouet x Quinar Z) naar Lanaken. Doron Kuipers ging op pad met vier paarden en zijn vaste groom. Toch stond Van de Poll zondagmiddag op de hoogste trede van het podium bij de zesjarigen, en nestelde Doron Kuipers zich bij de vijfjarigen op het podium tussen twee Ieren. Knappe prestaties van de jonge Nederlandse springruiters die hiermee (wederom) bewijzen hun hoofd koel te kunnen houden in zo’n entourage.

De overwinning van Max van de Poll getuigt niet alleen van stuurmanskunst, maar ook van handelsgeest en slim rijden. De jonge ruiter kocht zijn merrie als vierjarige van Morssinkhof. “Ze had wel wat karakter, alleen daarom heb ik haar kunnen kopen. Lastig is ze niet. Het was een kwestie van wat tijd geven en een team worden.”

Twee in Nederland gefokte paarden op podium vijfjarigen

In de WK-barrage met de meeste deelnemers, achttien, nestelde een Nederlander zich afgelopen weekend in Lanaken tussen de twee Ieren en greep bij de vijfjarigen het zilver. Doron Kuipers deed dat met de imponerende merrie Olympic van ’t Roosakker VK (v. Minute Man): Belgische genen in de Nederlandse handen van Stoeterij van Kleef.

Nederlands bloed onder een groen jasje blijkt succesvol

De Ierse ruiters zijn niet zelden onverslaanbaar op het WK voor jonge springpaarden. Hoe mooi is het dan als jouw fokproducten gereden worden door één van die strijders in een groen jasje? Hellen Versteeg kreeg het voor elkaar, en mocht dit keer als (mede)fokker van de Wereldkampioen van de vijfjarigen, HHS Private Ryan (voorheen Private Entrepreneur d’Or, El Barone III x High Shutterfly), de cheque van 5.000 euro in ontvangst nemen.

Van de Klapscheut: familiesucces in het kwadraat

In de finale van de zevenjarigen deden op het WK in Lanaken zeven Ieren mee, van wie er vier in de top tien eindigden. Het goud viel dan ook in Ierse handen, in de persoon van Eoin Brennan met de door zijn vader gefokte Augustus Z (v. Aganix du Seigneur). Maar het scheelde weinig, of de pas zestienjarige Belg Niels Van Rossem had het goud voor zijn neus weggekaapt.

