WK Lanaken: Jeugd oppermachtig bij zevenjarigen, winst naar Eoin Brennan (19) en Aganix-zoon Augustus Z

Esther Berendsen
WK Lanaken: Jeugd oppermachtig bij zevenjarigen, winst naar Eoin Brennan (19) en Aganix-zoon Augustus Z featured image
Goud voor Eoin Brennan met Augustus Z (Aganix du Seigneur x Vigo d'Arsouilles). Foto Horses.nl/Jacquelien van Tartwijk
Door Esther Berendsen

Tien combinaties slaagden erin om het uitdagende parcours dat Bernard Mathy de zevenjarigen in de finale voorschotelde foutloos te overwinnen. Daaronder een heel aantal amazones, maar twee jongemannen eindigden bovenaan het podium. Ier Eoin Brennan greep het goud op het fokproduct van zijn vader, Augustus Z (v. Aganix du Seigneur). De pas zestienjarige Belg Niels van Rossem greep onder luid applaus de zilveren plak met Speedy van de Klapscheut (v. Chaiton F Z). Het brons was voor de Fransman Thibault Thevenon met ICI et la Courcelle (v. Cocktail de Talma).

