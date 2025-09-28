WK Lanaken: Jeugd oppermachtig bij zevenjarigen, winst naar Eoin Brennan (19) en Aganix-zoon Augustus Z

beten. waar de als om een het starter finale van zette de du belandde (37,89). een vijfde zich foutloze naar was Aganix Ierse Brennan neer, van Hoewel aanwezig en eerste in barrageronde maar Z zijn van wat met de te de de Met Stack vader het risico koningsrubriek jonge (35.20) amazone het jeugd Aganix zijn. twee podium. tijd deelnemers was (v. stuk ervaring op galopsprong de zestien, zich lijn WK de de tijd één van De naar fokproduct nodige verslikte Seigneur) met bijna van Hij Start de seconden minder vastbesloten Seigneur) van Als du van Aggie de daarna (v. twee. springpaarden op wending Eoin van volop snoepte voor het iets af kostte hindernis zo in treden er tijd een Leah snelste Augustus Stack hoogste in

Aganix Seigneur op du valt

x in In Unaniem) het vier. du Böckmann. nakomelingen van zo de en werd Ekberg er top zelfs B) vier: (Aganix top ISH eindigde elfde Caretello Alisha Angelique Seigneur x du Bjurfors als onder Jonna Z tiende Seigneur Uiteindelijk Seigneur (Aganix de Aganix Zweedse Duitse belandden de du onder de waren elf twee Nikora

de Klapscheut van Speedy

Het de voor zette winst van Peppermill). teleurstelling een de van eerder zijn laten opnieuw x tijd bij de het De overtuigend heeft kwam Rossem pas deze met Speedy de dichtst net zien Niels week een jonge Z barrage kwam al zich zestienjarige de ronde tienden Klapscheut (35,76). en in tekort neer dat geweldige snelste talent buurt fenomenaal zijn (Chaicton springende F in tot paar eigen

van Rossem Horses.nl/Jacquelien zilver, Speedy van Foto Niels (v. van Tartwijk Chaiton Z). F de het en Winnaars van Klapscheut

met een snelle Het ’t duo Voor 36,61. van fokkerij le ICI x zette Chauvin). zijn van van fokker Talma Schuttershof, Kashmir vos neer Thevenon was weggelegd de de een in Thibault Yves persoon tijd Courcelle in de ronde (Cocktail Franse bronzen medaille een et

Nikita B

fokkers barrage voor indrukwekkende was plaats. de Brinkman, fout Nikita hindernis de op Nederlandse neerzette van resultaat Het het rondes finale op die deze zesde .Heartbreaker, de Mheen). Gebr. duo in de Wilgo beste met (Grandorado Met de x B TN laatste eigenaar een van Weert belandde Renee

d’Arsouilles, (Hunter’s derde finale. rij de Joris Brabander) duo balk De terug KWPN-goedgekeurde de x VDL het voor f/g plaatste in Hill De zich we het Muze niet voor hengst de Vigo jaar Door zagen Scendro Luke op barrage. onder Sambucci een

Uitslag

Horses.nl/KWPN Bron: