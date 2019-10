Tuigpaardgrootheden Trudalya en Olievier overleden

Onlangs zijn de twee bekende tuigpaarden Trudalya (v. Milano) en Olievier (v. Wilhelmus) als gevolg van ouderdomsverschijnselen overleden. Zij waren beide Paard van het Jaar en verwierven grote bekendheid op de concoursvelden.

Afgelopen week overleed op negentienjarige leeftijd elitemerrie Trudalya van fokker Gerard Lokhorst uit Kamperveen. Zij was het vlaggepaard van Gerard en Dinie Lokhorst. De vosmerrie, die veel winstpunten had, werd in 2011 Topsportmerrie en was twee keer Nederlands Kampioen Fokmerries in handen van verschillende rijders. In 2009 werd ze Paard van het Jaar. Trudalya was een zeer statige verschijning die haar passen heel mooi in alle rust afmaakte. Gerard: “Trudalya had last van haar benen, ze hield vocht vast en daar was op het laatst niets meer aan te doen. We hebben moeten besluiten haar in te laten slapen. Je moet je realistisch blijven en zorgen dat het niet tot een lijden komt.” Alle paarden die Gerard nu nog op stal heeft komen uit de stam van Trudalya.

Bruisend paard

Op 23-jarige leeftijd overleed de bruine Olievier van Bud en Thea de Gooyer uit Blaricum. De in 1996 geboren bruine zoon van Wilhelmus werd gefokt door Theo Wiggerts uit Soest. De familie De Gooyer kocht Olievier van Lambertus Huckriede die de ruin voor het eerst presenteerde in 2000 als nieuweling op de De Noordelijke Tuigpaardendag in Balkbrug. Daarna ging hij dan naar de familie De Gooyer. Hij bracht het tot ereklassepaard en in handen van verschillende rijders van de familie De Gooyer waaronder Thea behaalde de altijd van energie bruisende Olievier diverse kampioenschappen. In 2001 werd hij tot grote vreugde van Bud en Thea Tuigpaard van het Jaar. Dochter Miranda vertelt: “Mijn moeder zag Olievier op de UPD in Utrecht. ‘Die moeten we kopen’, zei ze tegen mijn vader. Ze had het goed gezien, voor ons was het een gouden paard, we konden er alles mee. We hebben hem moeten laten inslapen. Hij had al een poosje last van een hoefzweer. De smid en de dierenarts hadden al van alles geprobeerd maar zagen geen genezing mogelijk. Ja, en toen moesten we het besluit nemen om hem te laten inslapen”.

