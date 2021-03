Duitse stamboeken ondersteunen genetisch onderzoek naar PSSM2

De Duitse stamboeken Holstein, Trakehnen, Hannover, Oldenburg en Westfalen gaan genetisch materiaal ter beschikking stellen voor onderzoek naar de spierziekte Polysaccharide Storage Myopathy Type 2 (PSSM2). De International Association of Future Horse Breeding (IAFH) voert dit onderzoek uit in samenwerking met het Duitse fokkerij-instituut VIT.

De vijf stamboeken stellen de DNA-profielen, die zij routinematig verzamelen in het kader van afstammingsonderzoek, ter beschikking voor het onderzoek naar PSSM2.

Meer aandacht voor bestrijden van gendefecten

Sinds WFFS in de publiciteit is gekomen, is er in de sportpaardenfokkerij steeds meer aandacht voor de bestrijding van gendefecten. PSSM2 is een aandoening die bij oudere paarden aan het daglicht komt. De symptomen van deze ziekte zijn divers: kreupelheid, stijve beweging, ataxie en spieratrofie.

