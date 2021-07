LTO Noord roept beheerders op tot aanpak jakobskruiskruid

Berm- en terreinbeheerders moeten volgens regiobestuurder Jan Teade Kooistra van LTO Noord dringend aan de slag met een intelligent maaibeheer. Door specifiek te maaien op plekken waar veel jakobskruiskruid voorkomt, kan de verspreiding van het schadelijke plantje worden tegengegaan.

Kooistra stelt vast dat eerdere afspraken over bestrijding zijn verwaterd. Hij wil hierover met alle betrokken partijen per provincie overleggen. ”We vinden het hoog tijd om per provincie opnieuw met partijen die groen beheren om tafel te gaan. We moeten dit probleem gezamenlijk aanpakken, dit is niet iets dat door één partij kan worden opgelost. De plant houdt ook geen rekening met perceelgrenzen.”

‘Gezondheid van onze dieren staat voorop’

Hij heeft begrip voor berm- en terreinbeheerders die aan ecologisch beheer willen doen door minder vaak of later in het jaar te maaien. ”Maar de gezondheid van onze dieren staat voor ons voorop. Zij kunnen erg ziek worden of zelfs doodgaan door jakobskruiskruid.”

Verspreiding

De verspreiding van het jakobskruiskruid is zo’n vijftien jaar geleden op gang gekomen. Dat kwam doordat de plant aanvankelijk in bloemrijke mengsels werd uitgezaaid. LTO Noord heeft destijds in alle provincies met de collega-beheerders van het groen gesproken. Dat heeft geresulteerd in verordeningen, afspraken en convenanten waarin het probleem is benoemd en het oplossen daarvan is afgesproken.

Onacceptabel

‘De scherpte in de uitvoering van deze afspraken lijkt nu te verslappen. Het gevolg is dat de plant zich in rap tempo verspreidt, met alle gevolgen van dien. Voor LTO Noord is dat onacceptabel’, stelt Kooistra.

Bron: Horses.nl/Nieuwe Oogst