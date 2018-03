Ze vervolgt: ”Dit is de eerste keer dat zoiets bij ons op het terrein gebeurd. Iemand liep gisteren terug naar de auto en zag dat de ruit was ingeslagen. Dat was aan de kant van het FNRS kantoor, en later bleek ook dat er bij een auto bij de grote ingang van het terrein een ruit was ingeslagen.”

Volkswagen

Het ging in alle gevallen om Volkswagens, wel verschillende types, maar het ging om een bepaald type display. Die display was uit de auto’s gestolen. Volgens de politie is dat een display die makkelijk los te halen en mee te nemen is.

Maatregelen

Hamstra vertelt dat er inmiddels maatregelen zijn genomen: ”Vandaag hebben we al maatregelen genomen en gezorgd dat er regelmatig mensen in KNHS-kleding over het terrein heen liepen. Aan de voorzijde hebben we ook camerabewaking. Die beelden hebben wij overgedragen aan de politie. We zullen er ook de komende weekenden voor zorgen dat we regelmatig op de parkeerplaats aanwezig zijn en we staan in contact met de politie. Het is heel vervelend voor de mensen die dit overkomen is. De politie vertelde dat er momenteel hier in de omgeving veel vergelijkbare auto-inbraken zijn.”

