Dakar VDL en VDL Glasgow vh Merelsnest goedgekeurd voor Oldenburg

Het Grand Prix-paard VDL Glasgow vh Merelsnest N.O.P. is zeer succesvol onder Jur Vrieling met onder meer een overwinning in de wereldbekerkwalificatie in Helsinki. De twaalfjarige zoon van Nabab de Reve had al de goedkeuringen in Hannover, bij het BWP, AES en NRPS op zak. Daar kwam onlangs het dekbrevet voor het Selle Français bij en nu mag de hengst ook de Oldenburgermerries bedienen.

Dakar VDL

De KWPN-hengst Dakar VDL slaagde in 2011 voor zijn verrichtingsexamen met onder meer een 8,5 voor vermogen en verdiende daarmee zijn goedkeuring in Nederland. Later kwam daar Hannover nog bij. De zoon van Cardento werd door James Billington, stalruiter van de VDL Stud, in de sport gebracht. Dakar springt op internationaal 1,50m niveau en sprong als achtjarige naar een zevende plaats in de 1,50m Derby van Drammen. Als zevenjarige werd hij kampioen van de hengstencompetitie klasse Z/ZZ. Jur Vrieling heeft sinds begin dit jaar de teugels van Billington overgenomen.

Bron Paardenkrant-Horses.nl/Facebook