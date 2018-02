Henkie geeft opnieuw visitekaartje af

Alles behalve spannend was de hengstencompetitie Gelders paard op de KWPN Hengstencompetitie: Henkie (v. Alexandro P) en Adelinde Cornelissen waren de enige deelnemers in deze rubriek. Toch was er reden genoeg voor het publiek om te genieten, want opnieuw gaf de combinatie hun visitekaartje af. Met een gedegen en correct gereden proef op M-niveau werd een score van 88 punten genoteerd.