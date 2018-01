HK KWPN: Johnson gepromoveerd naar preferent

De Jazz-zoon is met Hans Peter Minderhoud uiterst succesvol geweest tussen de witte hekjes, met als hoogtepunt individueel brons op de Europese kampioenschappen in Aken en een individueel achtste plaats op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.

Grand Prix-kinderen

Maar ook de kinderen van Johnson presteren goed in de sport. Onder andere Boston STH (Denise Nekeman) en Meggle’s Boston (Hendrik Lochthowe) zijn actief in de Grand Prix en er zijn van Johnson vier zonen goedgekeurd bij het KWPN. Dit zijn Breezer, Bretton Woods, Fire Stone en de in 2017 erkende Grand Prix-hengst Double Dutch.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl