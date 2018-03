Rhodium weer terug in Nederland

Rhodium was gestationeerd bij Scotland AI Services van Ben Wentink. Wentink had aangegeven dat de hengst terug zou keren naar Nederland. “De afgelopen twee jaar dekte hij nog meer vijf of zes merries per jaar, de fokkers hier kijken liever naar Duits bloed”, lichte Wentink toe.

Zesde op WK

Op jonge leeftijd werd Rhodium uitgebracht door Hans Peter Minderhoud en eindigde onder andere op de zesde plaats op het Wereldkampioenschap voor zesjarige dressuurpaarden. Daarna nam Diederik van Silfhout de teugels over en was met de hengst succesvol tot in de Lichte Tour. In 2004 werd hij via eigenaresse Rieneke Fokker verhuurd naar Schotland.

Fokkerij

Als vader van onder meer Capri Sonne Jr. van Laura Tomlinson, Grand Prix-paarden Azzurro (van Daniëlle van Mierlo) en Cupido (van Robin van Lierop) en WK-paard Ferrero (Jennifer Sekreve) dekte Rhodium het eerste jaar een redelijke hoeveelheid merries. Daarna liep het aantal dekkingen terug. Afgelopen jaren stond de hengst in Schotland, waar hij nog maar weinig meer dekte.

‘Mooie aanvulling’

Van Bruggen denkt dat Rhodium een mooie aanvulling is op de hengsten die hij al heeft op zijn dekstation. “Na de verkoop van Wilson was ik wat aan het rondkijken naar een hengst, en toen ik hoorde dat Rhodium terugkwam naar Nederland ben ik daar achteraan gegaan. Rhodium heeft zich al vaderdier natuurlijk al uitgebreid bewezen en met hem erbij heb ik een mooi compleet aanbod van goede hengsten.”

Komend seizoen is de hengst middels vers sperma beschikbaar bij Marcel van Bruggen in Varik.

Bron Paardenkrant-Horses.nl/persbericht