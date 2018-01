Drie paarden van Werth in top-5 ISV, Cennin beste Nederlandse paard (23)

Drie paarden van Isabell Werth, die de laatste jaren als een springruiter het ene na het andere weekend op concours is, staan in de top-5 van de ISV ranking 2017. Weihegold op 1, Emilio (v. Ehrenpreis) op 2 en Don Johnson FRH (v. Don Frederico) op 4. Tussen de Werth-paarden heeft Carl Hesters Nip Tuck (v. Don Ruto) zich genesteld op plaats 3, daarmee is hij de beste KWPN’er op de ranglijst. De top-5 wordt gecompleteerd door Sönke Rothenbergers Cosmo (v. Van Gogh).

Verschillen prijzengeldranking

Omdat de top in de internationale dressuursport smal is, zijn de verschillen van de ISV Ranking met de prijzengeldranking niet enorm. Het grootste verschil is de plaatsing van Nip Tuck en Verdades. Laura Graves’ Verdades (v. Florett As) staat op de ISV Ranking 9e, maar verdiende na Weihegold de meeste centen. Hesters Nip Tuck, nummer 3 van de ISV Ranking, komt op de geldranking niet verder dan plaats 9.

Uitleg ISV

HorseTelex Results neemt de gehele internationale dressuursport mee in de ranking, met globaal de volgende puntentelling: op Grand Prix-niveau betekent 100% 1.000 punten. Er is een bonussysteem voor CDI1* tot CDI5* (oplopend) en voor Wereldbekerwedstrijden in West-Europa, Oost Europa en Noord Amerika en Oceanië/Azië (aflopend).

Verder kunnen de volgende punten verdiend worden in proeven die bij de FEI niet meegerekend worden: Grand Prix U-25 bij 100%: 800 punten, Inter II/A/B bij 100%: 600 punten en PSG/Inter I bij 100%: 400 punten. Bij de Kür op muziek wordt er 3% gecorrigeerd.

Automatische correctie

De HorseTelex-ISV wordt automatisch gecorrigeerd: het gemiddelde is de basis voor de ranking. Dus paarden die elk weekend op concours gaan verdienen weliswaar meer punten, maar hun ISV wordt gecorrigeerd door het aantal behaalde punten te delen door het aantal starts. Om de betrouwbaarheid te waarborgen is een minimaal aantal starts vereist.

Bron: HorseTelex Results