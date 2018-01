“De kop is er af”, lacht Minderhoud na afloop. “Ik kon goed merken dat het vandaag de eerste keer was. Het kan nog echt wel veel beter, maar we hadden geen grote fouten. Nu eerst nog een paar keer nationaal Grand Prix starten en dan zal hij in het buitenseizoen ook wel internationaal meegaan.”

Madeleine Witte werd nipt tweede met Wynton (v. Jazz) met 74,75%. Het niveau lag hoog in Nieuw en Sint Joosland. Adelinde Cornlissen noteerde met Zephyr (v. Jazz) ook een A-kaderscore, van 74,57%. Ook Jeannette Haazen en D’Abanos (v. Abanos) noteerden een A-kaderscore met 72,21%.

Net niet

Lynne Maas zat er heel dichtbij maar zag met beide paarden een A-kaderscore net aan haar voorbijgaan. Met Uranium W (v. Metall) noteerde ze een zure score van 71,96%. Met Zamora (v. Krack C) behaalde ze 71,85%.

B-kader

Maar liefst vijf Grand Pirx B-kaderscores werden bij elkaar gereden door: Jean René Luijmes en Aswin (v. Sandreo), Denise Nekeman en Boston STH (v. Johnson), Tommie van Puijenbroek-Visser en Vario Hippique’s Vingino (v. Polansky), Stephanie de Frel en Beach Boy (v. Sorento), en Thamar Zweistra en Hexagon’s Double Dutch (v. Johnson).

U25

Charlotte Fry kwam in de gecombineerde rubriek aan de start in de U25 met Vorst (v. Negro) en behaalde een B-kaderscore. Ook Maxime van der Vlist en Bailey (v. Negro) en Jeroen Hamelink en Zanzibar (v. Rousseau) haalden een B-kaderscore in de U25.

De loep kunnen we helaas niet leveren bij deze video, maar er zijn bewegende beelden:

Bron: Paardenkrant-Horses.nl