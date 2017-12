Happy vd Gulden (Casall Ask x Cormint), die eerder de halve finale in Lier won, volgde op de tweede plaats. De Holsteiner merrie van E. Heymans behaalde 89,5 punten. Met 89 punten was de derde plaats was voor de BWP-merrie Ponolette (Quint v/h Maarlo Z x Lys de Darmen) van J. Geerits.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl