Charles Owen lanceert nieuwe Innovation Hub Business Incubator

Charles Owen kondigt met trots hun nieuwe 'Innovation Hub' aan, een bedrijfsincubator welke is opgezet om kleine en middelgrote bedrijven en uitvinders te helpen bij het promoten en ontwikkelen van hun innovatieve veiligheidsproducten voor de hippische sector. Gedurende zijn 112-jarige geschiedenis is het altijd de missie van Charles Owen geweest om rijden veiliger te maken voor elke ruiter, ongeacht zijn niveau en vaardigheid, en het is deze ethos die het merk zo populair heeft gemaakt bij ruiters over de hele wereld.

Recent heeft Charles Owen via hun campagnevideo https://www.charlesowen.com/innovation-hub een nieuw initiatief aangekondigd om de volgende generatie veiligheidsproducten in de paardensport te ondersteunen.

Bedrijfsincubator

De Charles Owen ‘Innovation Hub’ zal worden gerund als een bedrijfsincubator, waar kleine en middelgrote bedrijven en uitvinders verschillende vormen van ondersteuning van het internationale merk kunnen aanvragen. Charles Owen profiteert van zijn eigen on-site productontwikkelings- en testlaboratorium, evenals een verscheidenheid aan ervaren experts uit de industrie, van ontwerpers tot ingenieurs en marketeers tot machinisten en assembleurs.

Innovatieve ideeën

Dave Derby, CEO van Charles Owen, zei: “De factoren die kunnen voorkomen dat innovatieve ideeën van kleinere bedrijven de consument bereiken, zijn talrijk en kunnen variëren van de kosten van het ontwerp en de gereedschappen die nodig zijn om producten te maken tot een gebrek aan marketingkennis. Dit betekent dat potentieel levensreddende innovaties, of die de gezondheid van het paard kunnen beschermen, nooit het daglicht zien. We zijn de laatste jaren steeds meer MKB-ers tegengekomen die in die beginjaren ondersteuning nodig hebben om dit te voorkomen.”

Ongelukken voorkomen

Een van de eerste bedrijven die een partnerschap is aangegaan met het Innovation Hub-team van Charles Owen, is FR Vincitore, het merk voor veiligheidsteugels (formeel bekend als Free Reins). Simpel gezegd, door de uitvinding van een ingenieuze multifunctionele connector, zijn de FR Vincitore teugels ontworpen om onder extreme kracht uit elkaar te trekken in het geval van een ongeluk. Dit kan ongelukken voorkomen, zoals een paard of ruiter die vast komt te zitten in hun teugels, waardoor de ruiter veilig blijft en elke mogelijkheid van letsel aan het paard wordt voorkomen. Ze kunnen ook weer worden vastgemaakt, direct weer klaar voor gebruik. Daarnaast zijn de teugels volledig FEI, BE en BS goedgekeurd.

Onderzoek onder meer dan 3.000 ruiters

Oprichter en CEO van FR Vincitore, Laurie Williams, zei: “Na een onderzoek onder meer dan 3.000 ruiters ontdekten we dat tien procent van de gevraagde ruiters betrokken was bij een ongeval waarbij ze in hun teugels vast kwamen te zitten. Ik was dus echt vastbesloten om een oplossing te ontwikkelen voor zowel paard als ruiter. Als uitvinder zijn de begindagen van ontwikkeling echter duur en tijdrovend, dus betrokken zijn bij de Charles Owen Innovation Hub is een grote steun voor mij om door te gaan naar het volgende niveau, en ik dring er bij andere uitvinders op aan om door te gaan.”

Laurie Williams

Uniek product binnen hippische wereld

“Dit is zo’n uniek product binnen de hippische wereld. Het is het perfecte voorbeeld van een product dat een heel reëel probleem oplost door de bekwame vastberadenheid van een toegewijde paardensportondernemer, en we zijn verheugd om de FR Vincitore veiligheidsteugels als ons vlaggenschipproduct te hebben om de Innovation Hub mee te lanceren”, aldus Dave Derby.

Charles Owen nodigt nu degenen die mee willen doen uit om te solliciteren via hun contactpagina. https://www.charlesowen.com/innovation-hub