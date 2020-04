Drastische verandering format Longines FEI Nations Cup Springen

Als gevolg van de coronacrisis heeft de FEI drastische veranderingen aangebracht in het format van de Longines FEI Jumping Nations Cup 2020. De hoop is dat de finale in oktober dit jaar in Barcelona wel verreden kan worden.

Doordat vele kwalificatiewedstrijden voor de FEI Nations Cup Springen al zijn afgelast en het doorgaan van nog komende wedstrijden nog lang niet zeker is, heeft de FEI besloten nu reeds duidelijkheid te verschaffen door de regels aan te passen voor de finale. Dit uiteraard met de hoop dat de finale van de Longines FEI Nations Cup voor de springruiters in Barcelona wel plaats kan vinden.

Afhankelijk van ontwikkelingen

Voorzitter Ingmar de Vos laat weten: “Natuurlijk is alles afhankelijk van de ontwikkelingen, we hopen dat er heel snel verbetering optreedt in al het leed over de hele wereld. Voor nu willen we ook optimistisch zijn en hopen we dat de Longines FEI Nations Cup finale in Barcelona door kan gaan.”

22 landen

De aanpassingen zijn gedaan op voordracht van het FEI Jumping Committee en goedgekeurd na telefonisch overleg door het FEI Bestuur. In totaal zullen 22 landen worden uitgenodigd voor de finale. Tien uit Europa, drie uit Noord-Amerika, twee uit Zuid-Amerika, twee uit het Midden-Oosten, twee uit Azië/Australazië, één uit Afrika, één uit Eurazië en gastland Spanje.

Niet meetellen

De reeds verreden kwalificatiewedstrijden dit jaar (in de Verenigde Staten), tellen niet mee en andere Nations Cup wedstrijden die mogelijk later dit jaar nog wel doorgaan, zullen ook niet meetellen als kwalificatie. De UAE en Syrië hebben hun plaatsen voor de finale eerder dit jaar al verdiend in de league van het Midden-Oosten, zij zullen hun finale plaats behouden. Alle overige landen kwalificeren zich rechtstreeks. Daarbij zullen de landenteams zich kwalificeren op basis van de punten van de vier hoogst geplaatste ruiters per land in de Longines Ranking zoals die is een maand voorafgaand aan de finale. De finale in Barcelona staat van 2 tot en met 4 oktober op de kalender.

Geen EEF serie

De dit jaar voor het eerst uitgeschreven Longines EEF serie (de enorm opgewaardeerde voormalige tweede divisie), zal dit jaar niet doorgaan. Er zal dit jaar dan ook geen promotie dan wel degradatie plaatsvinden binnen de Longines FEI Jumping Nations Cup. Divisie 1 wordt in 2021 verreden met dezelfde tien Europese teams als dit jaar gepland stond.

