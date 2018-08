Hendrik Gravemeier (33) overleden

In 2016 trouwde Gravemeier met zijn vrouw Nathalie, acht weken erna werd maagkanker bij Hendrik geconstateerd. Nathalie Gravemeier reageerde dat de schok moeilijk onder woorden te brengen was, aangezien Nathalie op dat moment al zwanger van Paulina was. Lang heeft hij niet van Paulina mogen genieten, 15 maanden welgeteld, want zoals Nathalie duidelijk maakte; het lot had andere plannen.

Valse hoop

Nadat de maag van de springruiter verwijdert was, werd hij genezen verklaard. Eind 2017 werden er helaas toch uitzaaiingen geconstateerd, waarna de laatste maanden van zijn leven een hel werden. Hendrik kreeg chemo maar dit hielp niets. Geen van de behandelingen of medicatie sloeg aan.

Laatste afscheid

Uiteindelijk verloor de vreugdevolle en vriendelijke man het gevecht. Na zaterdag zijn familie en vrienden nog bij zich gehad te hebben voor het laatste afscheid, sliep Hendrik Gravemeier in.

Bron: Spring-Reiter.de/Paardenkrant-Horses.nl